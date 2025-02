Migros a finalisé les discussions concernant la cession du groupe Hotelplan. Dertour, déjà actif en Suisse via les marques Kuoni et Helvetic Tours, reprend le voyagiste, alors que Hometogo acquiert Interhome, filiale active dans la location d'appartements et de maisons du voyagiste du premier détaillant helvétique.

Dans le détail, Hotelplan, numéro un helvétique du voyage, passe ainsi sous la bannière de l'un de ses deux grands concurrents sur le marché suisse, à savoir Dertour Suisse et Tui. KEYSTONE

Keystone-SDA, vj ATS

Dans le détail, Hotelplan, numéro un helvétique du voyage, passe ainsi sous la bannière de l'un de ses deux grands concurrents sur le marché suisse, à savoir Dertour Suisse et Tui. La transaction devrait permettre à Dertour Suisse, dont la maison-mère est elle-même contrôlée par le géant REWE, de se démarquer plus fortement de Tui, indique mercredi un communiqué.

De son côté, Interhome est racheté par Hometogo, pour 150 millions de francs, «sous la forme d'un paiement comptant immédiat à la conclusion ainsi que de versements différés pouvant atteindre 85 millions de francs, payables par tranches jusqu'en 2029», a précisé à l'agence AWP un porte-parole de Migros.

Les 2500 collaborateurs du groupe Hotelplan, répartis sur 238 sites dans 20 pays seront repris, note le communiqué de Migros. Hometogo veut intégrer Interhome dans son propre groupe. Le chiffre d'affaires et la rentabilité devraient ainsi s'améliorer «sensiblement». Interhome se présente comme le deuxième plus grand fournisseur de services de location et de gestion de maisons de vacances en Europe.

L'an dernier Hotelplan, une des plus anciennes unités du groupe Migros, a engrangé 1,78 milliard de francs en 2024, et interhome environ 389,6 millions sur la même période.

Centenaire cette année, Migros a entamé l'an dernier la plus grande transformation de son histoire, annonçant en février la suppression de 1500 postes au total. Dans le cadre de ce recentrage sur son coeur de métier, le premier détaillant helvétique a déjà cédé les marchés spécialisés Melectronics, (électronique de loisirs et électroménager) SportX (articles de sport) et Bike World (bicyclettes) ainsi que la franchise des magasins de bricolage du groupe allemand Obi.

Désormais allégé de son voyagiste, le géant orange doit encore trouver acquéreur pour les magasins de meubles Micasa et ceux de jardinage et bricolage Do it + Garden. Des négociations sont en cours pour le fabricant de cosmétiques ainsi que de produits de soins et d'hygiène Mibelle, dont la filiale sud-coréenne a été reprise par le géant français L'Oréal.