Dans les chiffres rouges Migros Zurich ferme quatre outlets et supprime 24 postes

ATS

26.11.2025 - 15:22

Enfoncée dans les chiffres rouges, la coopérative Migros Zurich a décidé de fermer quatre outlets début 2026. Au total, 24 emplois seront biffés. Le programme de restructuration se poursuit par ailleurs dans la filiale allemande Tegut.

Migros Zurich a creusé ses pertes ces dernières années. L'an dernier, la coopérative régionale a enregistré un déficit de 116,1 millions de francs. Le résultat est tombé dans le rouge à partir de 2021.
Migros Zurich a creusé ses pertes ces dernières années. L'an dernier, la coopérative régionale a enregistré un déficit de 116,1 millions de francs. Le résultat est tombé dans le rouge à partir de 2021.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.11.2025, 15:22

«Les outlets de Migros Zurich font l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une révision de leur concept», a expliqué mercredi à l'agence AWP la porte-parole de la coopérative régionale, confirmant une information du portail financier Inside Paradeplatz. Ainsi, dans leur nouveau format, ces magasins devraient être davantage axés sur la liquidation des produits alimentaires et non alimentaires proposés en supermarché.

La restructuration en cours entraînera la fermeture de quatre outlets début 2026. Les points de vente concernés sont situés à Eglisau, Aathal et Bachenbülach, dans le canton de Zurich, ainsi qu'à Niederurnen, dans le canton de Glaris.

Au total, 24 postes seront supprimés. «Les employés concernés se verront proposer un emploi au sein des supermarchés Migros», a assuré la porte-parole.

Migros dispose de 31 outlets répartis sur tout le territoire suisse. Ils proposent «à des prix avantageux» des marchandises provenant de stocks résiduels des supermarchés et de surproductions de la M-Industrie. Aucune fermeture n'est prévue pour le moment dans les autres coopératives Migros, selon la porte-parole.

Depuis quatre ans dans le rouge

Migros Zurich a creusé ses pertes ces dernières années. L'an dernier, la coopérative régionale a enregistré un déficit de 116,1 millions de francs. Le résultat est tombé dans le rouge à partir de 2021.

En novembre 2024, Migros Zurich a décidé de restructurer sa chaîne de supermarchés en Allemagne Tegut, faisant état d'une évolution insuffisante des ventes et de la rentabilité. Environ 120 postes à plein temps ont été supprimés. «Le programme de restructuration se poursuit chez Tegut», a fait savoir la porte-parole.

D'après le rapport annuel de la coopérative zurichoise, la filiale allemande a connu une légère croissance de son chiffre d'affaires à 1,25 milliard de francs en 2024 «mais a essuyé une perte d'exploitation significative dans un contexte économique très difficile».

