Grande distribution Migros Zurich se retire du marché allemand et vend Tegut

ATS

11.3.2026 - 11:06

Migros Zurich se retire d'Allemagne afin de se concentrer sur le marché suisse. La coopérative a pris la décision de vendre sa filiale allemande Tegut. Edeka acquerra une part importante de la chaîne de supermarchés. Le détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Migros Zurich avait acquis la chaîne allemande de supermarchés Tegut en 2012 (archives).
Migros Zurich avait acquis la chaîne allemande de supermarchés Tegut en 2012 (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 11:06

11.03.2026, 11:51

Malgré des économies substantielles, qui ont permis de réduire de plus de moitié les pertes d'exploitation du groupe Tegut l'an dernier, la conjoncture en Allemagne a continué de se détériorer, entraînant une baisse des ventes, indique mercredi Migros Zurich dans un communiqué.

«L'analyse approfondie de la situation a clairement démontré que, compte tenu de son positionnement spécifique et de sa taille relativement modeste, Tegut n'est pas économiquement viable à long terme dans ces conditions», explique la coopérative zurichoise.

Un accord a déjà été conclu avec le groupe Edeka, basé à Hambourg, qui prévoit l'acquisition d'une part importante de la chaîne de supermarchés allemande. Dans le détail, Edeka reprendra une grande partie du réseau de magasins et de leurs équipes de vente, le centre logistique de Michelsrombach, la boulangerie Herzberger et Smart Retail Solutions, l'exploitant des points de vente de Tegut en Allemagne.

L'option d'un rachat complet de Tegut par un distributeur non présent sur le marché allemand s'est avérée irréalisable. Parallèlement, Migros Zurich est en négociations avec d'autres acteurs majeurs du marché allemand «afin d'assurer l'avenir du plus grand nombre possible de points de vente».

L'impact financier de cette vente sera reflété dans le rapport annuel 2025, qui sera publié le 24 mars. L'opération globale engendrera des charges exceptionnelles qui impacteront négativement les résultats de Migros Zürich et du groupe Migros dans son ensemble.

