Mirabaud & Cie a embauché début juillet Ricardo Castillo en qualité de responsable des investissements, a annoncé le groupe bancaire genevois mercredi. Sa nomination s'inscrit ainsi dans sillage du départ du spécialiste en investissements John Plassard pour Cité Gestion.

Le nouveau directeur répondra directement à la patronne de l'établissement du bout du lac, Camille Vial. Ricardo Castillo a précédemment piloté l'équipe d'investissement d'un gestionnaire de patrimoine genevois ou encore le département conseil et ventes de Credit Suisse en Amérique latine.