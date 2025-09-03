  1. Clients Privés
Finance Mirabaud engage Ricardo Castillo pour piloter ses investissements

ATS

3.9.2025 - 11:46

Mirabaud & Cie a embauché début juillet Ricardo Castillo en qualité de responsable des investissements, a annoncé le groupe bancaire genevois mercredi. Sa nomination s'inscrit ainsi dans sillage du départ du spécialiste en investissements John Plassard pour Cité Gestion.

Mirabaud & Cie a annoncé mercredi avoir embauché début juillet Ricardo Castillo en qualité de responsable des investissements après le départ de John Plassard (archives).
Mirabaud & Cie a annoncé mercredi avoir embauché début juillet Ricardo Castillo en qualité de responsable des investissements après le départ de John Plassard (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 11:46

03.09.2025, 11:51

Le nouveau directeur répondra directement à la patronne de l'établissement du bout du lac, Camille Vial. Ricardo Castillo a précédemment piloté l'équipe d'investissement d'un gestionnaire de patrimoine genevois ou encore le département conseil et ventes de Credit Suisse en Amérique latine.

