Le Conseil fédéral entend regrouper dans un même projet l'aménagement des infrastructures touchant au rail, aux autoroutes et au trafic d'agglomération. Il a fixé mercredi les grandes lignes des priorités jusqu'en 2045. Certains projets concernent l'Arc lémanique.

Les priorités du Conseil fédéral s'appuient sur l'expertise Transports'45 publiée l'automne dernier. Le ministre des transports Albert Rösti avait évoqué les conclusions du rapport devant les médias (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

En Suisse romande, une amélioration de la ligne ferroviaire Bienne-Lausanne/Genève est prévue d'ici 2030. Cela nécessite des investissements dans la région de Renens.

A plus long terme, des projets concernent le trafic régional dans la région Genève-Lausanne, la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi que l'extension de la gare de Genève Cornavin. Le projet Morges-Perroy fait aussi partie des priorités.

Concernant les autoroutes, l'élargissement à six voies entre Perly et Bernex (GE) doit permettre de supprimer un goulet d'étranglement dans cette région. D'autres projets ne seront pas poursuivis, comme l'aménagement Le Vengeron-Nyon, rejeté en votation populaire. Il est prévu de financer ces projets via les fonds FIF et FORTA. Un projet de consultation est attendu d'ici fin juin.