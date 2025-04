Légendes photo, commentaires: tout le contenu public des utilisateurs européens sur les plateformes de Meta, comme Instagram et Facebook, va désormais pouvoir être utilisé pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle générative, a annoncé le groupe lundi.

Meta a récemment lancé sa propre IA (archives).

Keystone-SDA ATS

Les utilisateurs européens des différentes plateformes du groupe recevront dans les prochains jours une notification les informant de cette nouvelle politique et le lien vers un formulaire de refus, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

«Les personnes basées dans l'UE qui utilisent nos plateformes peuvent choisir de s'opposer à ce que leurs données soient utilisées à des fins d'entraînement», a précisé Meta.

Concrètement, l'IA de Meta pourra s'entraîner sur les publications et commentaires publics des utilisateurs (comme les légendes sous les photos publiées sur Instagram) ainsi que les requêtes et questions envoyées à Meta AI, le chatbot conversationnel disponible depuis fin mars dans l'Union européenne.

Ce changement ne devrait pas concerner les moins de 18 ans, ni les messages privés des utilisateurs adultes «avec leurs amis et leur famille», a assuré le géant des réseaux sociaux.

Le lancement dans l'UE de Meta AI avait été retardé pendant plus d'un an en raison des réglementations européennes qui encadrent les nouvelles technologies, comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) et ceux sur les marchés numériques et sur l'IA.

Meta s'appuie désormais sur une décision du Comité européen de la protection des données qui a considéré en décembre que «l'intérêt légitime» pouvait constituer une base légale valable pour l'utilisation de données personnelles pour le développement et le déploiement de modèles d'IA dans l'UE.