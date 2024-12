En novembre, les loyers ont grimpé de 3,4% sur un an, selon l'OFS (archives). ATS

L'inflation a marginalement rebondi en novembre, pour la première fois depuis ce printemps. Les prix à la consommation ont renchéri de 0,7% sur un an, contre 0,6% en octobre. Comparé au mois précédent, ils ont reculé de 0,1%.

ATS

Le récent ralentissement est attribué à une baisse des prix dans l'hôtellerie (-3,8% sur un mois) et les voyages à forfait internationaux (-4,1%), indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Les prix des fruits et légumes, ainsi que ceux des voitures neuves ont aussi reculé. Les loyers d'habitation ont en revanche grimpé (+0,5% et 3,4% sur un an), tout comme les prix du transport aérien.

En fin de compte, l'indice des prix à la consommation (IPC) s'est établi à 106,9 points. Les produits indigènes ont soutenu la hausse des prix, en progression de 1,7% (-0,1% sur un mois), tandis que les produits importés coûtent nettement moins cher (-2,3%) comparé à novembre 2023 et par rapport au mois dernier (-0,4%).

Ces chiffres sont conformes aux attentes des économistes sondés par l'agence AWP. Le consensus tablait sur un renchérissement compris entre +0,6% et +0,8% sur un an en novembre, tandis que la variation mensuelle était attendue entre -0,3 et 0,0%.

L'inflation sous-jacente, soit apurée des produits frais, saisonniers, de l'énergie et des carburants, s'est établie à +0,9% sur un an. En comparaison mensuelle, elle est demeurée stable.

«Pour 2024, les prévisions seront probablement revues à la baisse en décembre, car l'inflation attendue pour le troisième trimestre est de 1,1% et celle pour le quatrième trimestre de 1%, contre un niveau actuel de 0,7%,» considère Arthur Jurrus, pour Oddo BHF.

Un maintien à bas niveau du taux d'inflation laisse augurer un abaissement à zéro du taux directeur de la BNS d'ici la fin de l'année prochaine, imagine de son côté Thomas Gitzel, pour VP Bank.

rr