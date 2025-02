Le nombre d'entreprises radiées du registre du commerce suisse a reculé en février, atteignant 2768. En comparaison annuelle, la baisse atteint 2,6%, selon les chiffres compilés et publiés jeudi par le portail Help.ch.

Le nombre d'entreprises radiées du registre suisse du commerce a reculé en février. (archive) ATS

Par rapport à janvier, une augmentation des radiations de 3% est cependant constatée.

Les statistiques de créations d'entreprises sont plus favorables. En tout, 4816 sociétés ont vu le jour en février, un chiffre stable (-0,2%) sur un an et en progression de 13% en rythme mensuel.