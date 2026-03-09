Montant conséquent : le salaire du patron d'UBS dévoilé

Le directeur général de la banque UBS Sergio Ermotti a vu son salaire stagner l'année dernière, recevant tout de même un montant total de 14,9 millions de francs.

Sergio Ermotti a vu son salaire stagner l'année dernière. ats

Keystone-SDA ATS

Son salaire se compose d'une partie fixe de 2,8 millions et une part variable de 12,1 millions, selon le rapport annuel du numéro un bancaire helvétique publié lundi.

L'ensemble de la direction a perçu au titre de l'année écoulée une rétribution totale de 145,3 millions, après 143,6 millions en 2024.