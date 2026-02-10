Le patron d'American Airlines a fait l'objet d'une motion de défiance lundi, de la part de syndicats frustrés par les performances financières de la compagnie et sa gestion des récentes perturbations météorologiques.

En 2025, American Airlines n'a dégagé que 111 millions de dollars de bénéfices alors que ses concurrents United Airlines et Delta Airlines ont dégagé respectivement 3,4 milliards et 5 milliards de dollars. Des résultats qui pèsent sur les primes des salariés. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le syndicat des hôtesses et stewards de la compagnie aérienne a voté la défiance contre Robert Isom, tandis que le syndicat des pilotes renouvelait sa demande d'une rencontre avec le conseil d'administration, après avoir jugé infructueux les échanges avec la seule direction.

«Nous ne comprenons tout simplement pas quelle est la stratégie à long terme», a déclaré Dennis Tajer, porte-parole du syndicat de pilotes Allied Pilots Association, sans demander le départ du patron.

«Peu nous importe qui dirige la compagnie», a-t-il ajouté à l'AFP. «Nous voulons juste de la réussite». Le transporteur n'a pas répondu aux sollicitations de la compagnie.

Selon Dennis Tajer, l'écart avec les autres compagnies s'explique notamment par la plus grande part de l'activité du groupe consacrée aux vols intérieurs, un segment moins performant que les liaisons internationales.

Mais certains problèmes d'American lui sont propres. En 2024, la compagnie a abandonné une tentative de refonte de son système de réservation pour les entreprises, pénalisant ses performances.

Les syndicats sont également frustrés par la gestion de la récente tempête hivernale qui a frappé ses hubs de Dallas et Charlotte.

En pleine vague de froid polaire aux États-Unis, American Airlines a dû annuler «plus de 9.000 vols», «ce qui en fait la plus grande perturbation opérationnelle liée aux conditions météorologiques de notre histoire», avait reconnu Robert Isom fin janvier.

Selon les syndicats, la compagnie était mal préparée, laissant des salariés coincés loin de chez eux, dormant dans les aéroports et placés en attente pendant six heures ou plus.

«Quand la récente tempête hivernale a paralysé nos opérations au point que des hôtesses et stewards dormaient sur les sols des aéroports, la réponse de Robert Isom a été que cela faisait +partie de notre travail+», a déploré Julie Hedrick, présidente du syndicat des stewards et hôtesses de l'air.

«Son manque d'écoute manifeste témoigne d'un mépris total pour la dimension humaine et nuit activement à la fois à American Airlines et aux personnes qui la font fonctionner au quotidien», a-t-elle ajouté.