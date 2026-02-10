  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Syndicats frustrés Motion de défiance contre le patron d'American Airlines

ATS

10.2.2026 - 09:20

Le patron d'American Airlines a fait l'objet d'une motion de défiance lundi, de la part de syndicats frustrés par les performances financières de la compagnie et sa gestion des récentes perturbations météorologiques.

En 2025, American Airlines n'a dégagé que 111 millions de dollars de bénéfices alors que ses concurrents United Airlines et Delta Airlines ont dégagé respectivement 3,4 milliards et 5 milliards de dollars. Des résultats qui pèsent sur les primes des salariés.
En 2025, American Airlines n'a dégagé que 111 millions de dollars de bénéfices alors que ses concurrents United Airlines et Delta Airlines ont dégagé respectivement 3,4 milliards et 5 milliards de dollars. Des résultats qui pèsent sur les primes des salariés.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.02.2026, 09:20

Le syndicat des hôtesses et stewards de la compagnie aérienne a voté la défiance contre Robert Isom, tandis que le syndicat des pilotes renouvelait sa demande d'une rencontre avec le conseil d'administration, après avoir jugé infructueux les échanges avec la seule direction.

«Nous ne comprenons tout simplement pas quelle est la stratégie à long terme», a déclaré Dennis Tajer, porte-parole du syndicat de pilotes Allied Pilots Association, sans demander le départ du patron.

«Peu nous importe qui dirige la compagnie», a-t-il ajouté à l'AFP. «Nous voulons juste de la réussite». Le transporteur n'a pas répondu aux sollicitations de la compagnie.

En 2025, American Airlines n'a dégagé que 111 millions de dollars de bénéfices alors que ses concurrents United Airlines et Delta Airlines ont dégagé respectivement 3,4 milliards et 5 milliards de dollars. Des résultats qui pèsent sur les primes des salariés.

Selon Dennis Tajer, l'écart avec les autres compagnies s'explique notamment par la plus grande part de l'activité du groupe consacrée aux vols intérieurs, un segment moins performant que les liaisons internationales.

Mais certains problèmes d'American lui sont propres. En 2024, la compagnie a abandonné une tentative de refonte de son système de réservation pour les entreprises, pénalisant ses performances.

Les syndicats sont également frustrés par la gestion de la récente tempête hivernale qui a frappé ses hubs de Dallas et Charlotte.

En pleine vague de froid polaire aux États-Unis, American Airlines a dû annuler «plus de 9.000 vols», «ce qui en fait la plus grande perturbation opérationnelle liée aux conditions météorologiques de notre histoire», avait reconnu Robert Isom fin janvier.

Selon les syndicats, la compagnie était mal préparée, laissant des salariés coincés loin de chez eux, dormant dans les aéroports et placés en attente pendant six heures ou plus.

«Quand la récente tempête hivernale a paralysé nos opérations au point que des hôtesses et stewards dormaient sur les sols des aéroports, la réponse de Robert Isom a été que cela faisait +partie de notre travail+», a déploré Julie Hedrick, présidente du syndicat des stewards et hôtesses de l'air.

«Son manque d'écoute manifeste témoigne d'un mépris total pour la dimension humaine et nuit activement à la fois à American Airlines et aux personnes qui la font fonctionner au quotidien», a-t-elle ajouté.

Les plus lus

Neige massive en altitude et pluie en plaine: voici ce qui vous attend
«On a retrouvé un string dans les toilettes, un autre dans le jardin»
Charles III et William sortent de leur réserve et mettent la pression sur Andrew
Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium
Suivez le combiné dames en direct
«Même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret»