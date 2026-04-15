Moyen-Orient: le FMI appelle «à se préparer à des temps difficiles»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Tous les pays sont concernés» Moyen-Orient: le FMI appelle «à se préparer à des temps difficiles»

ATS

15.4.2026 - 17:27

Les Etats doivent se «préparer à des temps difficiles» si les prix du pétrole restent élevés du fait de la guerre au Moyen-Orient, a souligné mercredi lors d'une conférence de presse la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

La directrice générale du Fonds a demandé aux États de ne pas s'engager dans d'importantes dépenses «alors que le niveau d'endettement mondial est au plus haut depuis la Seconde guerre mondiale».
La directrice générale du Fonds a demandé aux États de ne pas s'engager dans d'importantes dépenses «alors que le niveau d'endettement mondial est au plus haut depuis la Seconde guerre mondiale».
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.04.2026, 17:27

«Nous devons nous préparer à des temps difficiles» si le conflit se poursuit et que les prix du pétrole restent élevés, a assuré la patronne du Fonds monétaire international (FMI), avant d'ajouter: «tous les pays sont concernés, même si le choc peut être asymétrique».

Des délégations de la majorité des pays du monde sont présentes depuis lundi à Washington afin de participer aux réunions annuelles du Fonds et de la Banque mondiale (BM), qui s'étendent jusqu'à la fin de la semaine.

«Les pays doivent prendre les mesures nécessaires pour réduire les activités utilisant le plus d'énergie. Il faut le faire dès à présent, pas attendre plusieurs semaines», a insisté Mme Georgieva.

La directrice générale du Fonds a demandé aux États de ne pas s'engager dans d'importantes dépenses «alors que le niveau d'endettement mondial est au plus haut depuis la Seconde guerre mondiale».

Selon le rapport Fiscal monitor sur les politiques budgétaires, publié par le FMI un peu plus tôt dans la journée, la dette mondiale atteignait l'équivalent de 94% du PIB mondial l'année écoulée, et pourrait atteindre les 100% d'ici 2029 si aucun effort n'est fait.

«Certains pays mettent en place des mesures non ciblées, de contrôle des exportations ou de mauvaises baisses de taxes. Les intentions sont bonnes mais protéger leurs citoyens par ce type de mesures ne fera que prolonger les difficultés liées aux prix élevés», a prévenu Mme Georgieva.

Dans le même temps, les banques centrales doivent se montrer prudentes «et voir comment cela va évoluer», avant de prendre d'éventuelles décisions concernant leurs taux directeurs, en particulier si les anticipations d'inflation restent ancrées.

Dans l'immédiat néanmoins, l'urgence reste la situation financière des pays, alors que le FMI comptait déjà près d'une quarantaine de programmes actifs avant même le déclenchement de la guerre.

D'ores et déjà, le Fonds a reçu «une douzaine de demandes» pour de nouveaux programmes d'aide, «un certain nombre d'entre eux de la part d'Afrique sub-saharienne», a déclaré Kristalina Georgieva.

Ces pays «nécessitent notre attention, et sont un point important de nos discussions cette semaine sur la manière dont nous pouvons les aider au mieux face à monde de chocs fréquents et d'incertitude», a-t-elle ajouté.

Les plus lus

«J'ai cru que je ne sortirais pas vivante des toilettes»
Muriel Robin annonce une très grande nouvelle !
Crans-Montana: le président de l'Office du tourisme présente ses excuses au couple Moretti
Moyen-Orient: le FMI appelle «à se préparer à des temps difficiles»
Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
«Désolant» : le Barça ou l’art de ne pas apprendre de ses erreurs