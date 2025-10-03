  1. Clients Privés
Défense Munich: trafic aérien suspendu à l'aéroport après un vol de drone

ATS

3.10.2025 - 07:05

Le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport de Munich jeudi soir à cause d'un survol de drone d'origine inconnue, selon un porte-parole de la police allemande. Plusieurs pays européens ont signalé ces derniers temps des intrusions aériennes attribuées à la Russie.

Près de 3000 passagers ont été affectés par les annulations de vols à l'aéroport de Munich (archives).
Près de 3000 passagers ont été affectés par les annulations de vols à l'aéroport de Munich (archives).
sda

Keystone-SDA

03.10.2025, 07:05

D'après un communiqué de l'aéroport, 17 vols au départ de Munich ont été annulés dans la soirée, affectant près de 3000 passagers. L'heure de reprise du trafic n'a pas encore été annoncée.

15 vols censés arriver à Munich ont aussi été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort. Selon le site de l'aéroport, des vols ont décollé à nouveau vers 05h50.

Pendant la nuit, les passagers bloqués à Munich, deuxième aéroport d'Allemagne, ont été pris en charge avec des lits de camp, des couvertures, des boissons ainsi que des collations, selon un communiqué.

Jeudi, vers 21h30, plusieurs personnes ont aperçu des drones aux alentours de l'aéroport, a confirmé le porte-parole de la police. Les autorités bavaroises ont lancé des recherches pour identifier les engins et leurs propriétaires, sans succès.

Des drones ont ensuite à nouveau été repérés, cette fois-ci au-dessus du site de l'aéroport, entraînant vers 22h30 la fermeture des deux pistes de décollage et d'atterrissage.

«Mur» anti-drones

Malgré l'intervention des hélicoptères de la police, «aucune information n'est disponible sur le type et le nombre de drones» ni leur origine, précise le porte-parole.

L'Allemagne est sur le qui-vive face à la menace des drones, alors que plusieurs pays européens dont la Pologne et le Danemark imputent à la Russie des incursions récentes dans leur espace aérien.

Jeudi, les 27 se sont réunis à Copenhague pour discuter de ces attaques croissantes et ont discuté de la mise en place d'un «mur» anti-drones.

Vendredi dernier, en Allemagne, un «essaim» de drones a été repéré vendredi au-dessus de l'État de Schleswig-Holstein. Le gouvernement allemand a assuré vouloir donner l'autorisation aux forces armées d'"abattre» ces engins.

