FR

Transphobie Musk appelle au boycott de Netflix : le titre chute en Bourse

Basile Mermoud

2.10.2025

Le cours de l'action Netflix se repliait de nouveau jeudi après un premier décrochage la veille consécutif à un appel au boycott lancé par Elon Musk, qui reproche à la plateforme de proposer un dessin animé avec un personnage transgenre.

Mardi, Elon Musk a publié le message d'un utilisateur affirmant avoir annulé son abonnement à Netflix, accusé de «soumettre du contenu pro-trans à (ses) enfants» (archive).
KEYSTONE
KEYSTONE

Agence France-Presse

02.10.2025, 18:37

Vers 16H00 GMT, le titre abandonnait 1,23% à Wall Street. Mercredi, il avait déjà perdu 2,33%. Lundi, Elon Musk a relayé, sur son compte X, un message du compte Libs of TikTok, qui s'en prend régulièrement à la communauté LGBT+, au sujet du personnage de Barney dans la série animée «Dead End: le parc du paranormal».

Le patron de Tesla a estimé que la présence de cet adolescent transgenre dans ce programme, présenté par Netflix comme adapté aux enfants de 7 ans et plus, n'était «pas normale».

Mardi, Elon Musk a publié le message d'un utilisateur affirmant avoir annulé son abonnement à Netflix, accusé de «soumettre du contenu pro-trans à (ses) enfants», l'entrepreneur expliquant en avoir fait de même.

Réconciliation?. Hommage à Kirk: Trump et Musk côte à côte, des mois après le clash

Réconciliation?Hommage à Kirk: Trump et Musk côte à côte, des mois après le clash

Ont suivi plusieurs messages de l'homme le plus riche du monde, toujours sur X, pour insister sur la nécessité d'un boycott du service de vidéo en ligne. Sollicité par l'AFP, Netflix n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Depuis plusieurs mois, Elon Musk s'est fait le relais de certains grands thèmes de l'extrême droite américaine, notamment la lutte contre l'endoctrinement supposé des enfants et adolescents par une partie de la communauté LGBT+.

L'un de ses enfants est une jeune femme transgenre, Vivian Wilson, née Xavier Alexander Musk. Elle a obtenu en justice de prendre le nom de jeune fille de sa mère, abandonnant le patronyme Musk, et ne communique plus avec son père. Elon Musk a soutenu publiquement que Vivian Wilson n'était «pas une fille».

Fortes perturbations attendues. Paralysie budgétaire: les Etats-Unis sombrent dans le chaos !

Fortes perturbations attenduesParalysie budgétaire: les Etats-Unis sombrent dans le chaos !

Dès sa prise de fonctions, en janvier, Donald Trump a pris un décret présidentiel enjoignant aux services du gouvernement américain de ne reconnaître que le sexe assigné à la naissance.

Selon l'association GLAAD de défense LGBT+, les incidents visant des personnes transgenres ont augmenté de 14% aux Etats-Unis sur la période comprise entre mai 2024 et avril 2025 par rapport aux douze mois précédents.

