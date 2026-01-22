  1. Clients Privés
Tesla Musk veut commercialiser ses robots Optimus d'ici fin 2027

ATS

22.1.2026 - 19:10

Tesla devrait commencer à commercialiser ses robots humanoïdes Optimus d'ici fin 2027, a promis jeudi à Davos son patron Elon Musk.

Elon Musk optimiste sur le calendrier pour le déploiement des robots Optimus.
Elon Musk optimiste sur le calendrier pour le déploiement des robots Optimus.
ATS

Keystone-SDA

22.01.2026, 19:10

22.01.2026, 19:51

«D'ici la fin de l'année prochaine, je pense que nous vendrons des robots humanoïdes au public», a-t-il affirmé lors d'une intervention à la réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tient cette semaine dans la station grisonne.

C'était la toute première fois que l'homme le plus riche du monde participait au forum de Davos, qu'il avait par le passé jugé «ennuyeux» et où son apparition, annoncée par surprise jeudi matin, a pratiquement rempli l'auditorium.

Automobile. Le chinois BYD va détrôner Tesla en 2025 sur le tout-électrique

AutomobileLe chinois BYD va détrôner Tesla en 2025 sur le tout-électrique

Le milliardaire souvent fantasque, qui s'était fortement impliqué dans la campagne et les premiers mois de la présidence de Donald Trump avant de se brouiller avec lui, a livré à Davos une prestation sobre, parlant d'espace, de panneaux solaires et d'intelligence artificielle, mais pas de politique.

Réussir à livrer un million de robots humanoïdes Optimus est l'une des conditions qu'Elon Musk doit remplir s'il veut bénéficier de l'énorme plan de rémunération à 1000 milliards de dollars sur dix ans validé en novembre par les actionnaires de Tesla.

Tesla affiche déjà l'objectif de mettre en place cette année des lignes de production en vue d'une commercialisation d'Optimus.

Mais Elon Musk a encore prévenu plus tôt cette semaine, dans un message sur son réseau social X, que pour Optimus comme pour son robotaxi Cybercab, «presque tout est nouveau, donc le rythme de production sera au début atrocement lent».

Elon Musk a reconnu lui-même dans le passé qu'il avait tendance ne pas respecter les calendriers qu'il annonce, avouant notamment en octobre 2024: «J'ai tendance à être un peu optimiste en ce qui concerne les délais», un optimisme revendiqué à Davos.

«De manière générale, je pense que pour la qualité de vie, il vaut mieux pécher par optimisme et avoir tort, plutôt que par pessimisme et avoir raison», a-t-il lancé en conclusion de son intervention.

