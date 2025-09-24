  1. Clients Privés
Nestlé Arrêt de la commercialisation d'eaux Perrier demandé

ATS

24.9.2025 - 10:44

L'association de consommateurs français UFC-Que Choisir demandera mercredi le retrait temporaire des bouteilles Perrier, marque de Nestlé Waters, dont elle considère la commercialisation en tant qu'eau «minérale naturelle» comme trompeuse.

L'appellation eau minérale naturelle exclut en principe tout traitement à l'exception de l'embouteillage. (archive)
L'appellation eau minérale naturelle exclut en principe tout traitement à l'exception de l'embouteillage. (archive)
ATS

Keystone-SDA

24.09.2025, 10:44

24.09.2025, 10:53

L'UFC estime que «le consommateur achète une eau vendue comme minérale naturelle alors qu'elle n'est pas naturelle, puisqu'elle a été traitée», indique à l'AFP l'avocat de l'association, Maître Alexis Macchetto.

L'UFC avait saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en référé au printemps via un référé d'heure à heure, procédure accélérée qui permet d'assigner quelqu'un à comparaître dans un délai très bref, mais l'audience prévue en juillet avait finalement été reportée.

L'objectif avancé par l'association à l'époque était d'obtenir des mesures provisoires «de retraits du marché et de rappel de produits», «d'interdiction de commercialisation» et «la cessation des tromperies concernant ces eaux Perrier présentées comme +minérales naturelles+».

A l'AFP, Nestlé Waters assure rester «tout à fait déterminé» à «contester» l'action en justice de l'UFC, rappelant toujours «opérer sous le contrôle des autorités».

Début 2024, des articles de presse ont révélé l'utilisation au cours d'années précédentes de traitements interdits (ultraviolets, charbon actif) sur des sites d'embouteillage de Nestlé Waters pour, selon la filiale du groupe suisse qui rassemble notamment les marques Vittel, Perrier et Contrex, «assurer la sécurité sanitaire» des eaux.

Or une eau minérale naturelle ne peut faire l'objet d'aucune désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques.

L'UFC-Que Choisir estime par ailleurs qu'il y a «un risque réel pour le consommateur: sans mesure prise, un jour quelqu'un pourrait tomber malade», affirme Me Macchetto.

Des contaminations, notamment par des bactéries «d'origine fécale», ont été plusieurs fois relevées ces dernières années, notamment après de fortes pluies, sur les forages utilisés pour Perrier. Le groupe affirme qu'elles sont «ponctuelles».

«Nos eaux et nos produits ont toujours pu être consommé en sécurité», assure de son côté Nestlé Waters.

Pour Me Macchetto, le risque est d'autant plus évident que Nestlé a récemment «remplacé ses filtres 0,2 micromètres par des filtres 0,45 micromètres», technologie «forcément moins efficaces» selon l'avocat.

Selon Radio France, qui a eu accès aux arguments de la défense de l'entreprise, Nestlé Waters compte notamment sur ce changement de filtre pour se défendre, faisant valoir que «l'action de l'UFC-Que Choisir n'a aujourd'hui plus rien à voir avec son assignation», qui portait sur une technologie (les filtres à 0,2 micromètres) qui n'est plus d'actualité.

