Le géant veveysan de l'alimentaire Nestlé a annoncé mardi, après clôture boursière, la démission du président du conseil d'administration Paul Bulcke. C'est Pablo Isla qui le remplacera au 1er octobre 2025.

Dick Boer a été nommé administrateur indépendant principal et vice-président du conseil d'administration à compter du 1er octobre. (archive) sda

Keystone-SDA ATS

«Le moment est venu pour moi de me retirer et d'accélérer la transition prévue, afin de permettre à Pablo (Isla) et Philipp (Navratil) de faire progresser la stratégie de Nestlé et de guider l'entreprise avec un regard neuf», a déclaré M. Bulcke cité dans un communiqué.

M. Bulcke avait annoncé mi-juin ne pas vouloir se représenter lors de la prochaine assemblée générale, agendée au 16 avril 2026, après 50 ans de service dont 14 années au sein du conseil d'administration, 9 ans comme directeur général et 9 ans comme président.

M. Isla a été directeur général d'Inditex de 2005 à 2011, également président du même groupe de 2011 à 2022, et a rejoint le conseil d'administration de Nestlé en 2018.Par ailleurs, Dick Boer a été nommé administrateur indépendant principal et vice-président du conseil d'administration à compter du 1er octobre. Et, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch devient vice-présidente.

Ce départ plus vite que prévu intervient après le cumul de déboires à la direction générale. Avec le départ abrupt de Laurent Freixe, pris dans une affaire de relation privée, le géant de l'alimentaire a changé de directeur général pour la deuxième fois en un an. Le directeur général de Nespresso, Philipp Navratil, a été nommé comme CEO au 1er septembre.