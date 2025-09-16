  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Nestlé Changement à la tête de Nestlé : Paul Bulcke cède sa place à Pablo Isla

ATS

16.9.2025 - 18:32

Le géant veveysan de l'alimentaire Nestlé a annoncé mardi, après clôture boursière, la démission du président du conseil d'administration Paul Bulcke. C'est Pablo Isla qui le remplacera au 1er octobre 2025.

Dick Boer a été nommé administrateur indépendant principal et vice-président du conseil d'administration à compter du 1er octobre. (archive)
Dick Boer a été nommé administrateur indépendant principal et vice-président du conseil d'administration à compter du 1er octobre. (archive)
sda

Keystone-SDA

16.09.2025, 18:32

16.09.2025, 18:46

«Le moment est venu pour moi de me retirer et d'accélérer la transition prévue, afin de permettre à Pablo (Isla) et Philipp (Navratil) de faire progresser la stratégie de Nestlé et de guider l'entreprise avec un regard neuf», a déclaré M. Bulcke cité dans un communiqué.

M. Bulcke avait annoncé mi-juin ne pas vouloir se représenter lors de la prochaine assemblée générale, agendée au 16 avril 2026, après 50 ans de service dont 14 années au sein du conseil d'administration, 9 ans comme directeur général et 9 ans comme président.

«Privilèges inappropriés». Nestlé avait déjà évalué le remplacement de Freixe

«Privilèges inappropriés»Nestlé avait déjà évalué le remplacement de Freixe

M. Isla a été directeur général d'Inditex de 2005 à 2011, également président du même groupe de 2011 à 2022, et a rejoint le conseil d'administration de Nestlé en 2018.Par ailleurs, Dick Boer a été nommé administrateur indépendant principal et vice-président du conseil d'administration à compter du 1er octobre. Et, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch devient vice-présidente.

Ce départ plus vite que prévu intervient après le cumul de déboires à la direction générale. Avec le départ abrupt de Laurent Freixe, pris dans une affaire de relation privée, le géant de l'alimentaire a changé de directeur général pour la deuxième fois en un an. Le directeur général de Nespresso, Philipp Navratil, a été nommé comme CEO au 1er septembre.

Les plus lus

Pérou: 1400 touristes ont été évacués du Machu Picchu
Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale
WhatsApp : une simple image suffisait à espionner les utilisateurs
Thurgovie : la fontaine de la discorde qui a provoqué la démission d’une maire
Suivez les duels Real Madrid - OM et Juve - Dortmund en direct
«Je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?»