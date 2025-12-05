  1. Clients Privés
Pression sur les coûts Nestlé ne revalorisera pas les salaires des sièges suisses en 2026

ATS

5.12.2025 - 11:26

Nestlé s'abstiendra l'année prochaine de revoir à la hausse les salaires de ses employés des sièges en Suisse. Le géant romand de l'alimentaire a récemment annoncé vouloir supprimer 12'000 emplois de cadres dans le monde.

Nestlé a déjà annoncé la suppression de 16'000 postes dans le monde, dont 12'000 places de cadres (archives)
Nestlé a déjà annoncé la suppression de 16'000 postes dans le monde, dont 12'000 places de cadres (archives)
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 11:26

05.12.2025, 11:28

«Compte tenu de la pression sur les coûts, dont vous êtes tous.tes conscient.es, nous ne procéderons pas à une révision salariale pour les sièges en Suisse l'année prochaine», selon une communication interne signée de la cheffe des ressources humaines Anna Lenz, dont l'agence AWP a pris connaissance.

Les sièges recouvrent notamment celui de Vevey, la direction de Nestlé Suisse ou encore celle du fabricant de capsules de café Nespresso.

Le syndicat Unia, contacté par AWP, a confirmé avoir eu connaissance de cette absence de révision salariale.

Confronté à une stagnation de ses volumes de ventes, le fabricant du chocolat Cailler et des confiseries Smarties a présenté en octobre dernier un plan d'économies à l'échelle mondiale au cours des deux prochaines années. Il comprend la suppression de 16'000 postes, dont 12'000 places de cadres. Le groupe veut économiser 3,0 milliards de francs d'ici fin 2027.

