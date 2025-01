Trois entreprises suisses figurent toujours parmi les 100 entreprises cotées en Bourse les plus capitalisées au monde à fin 2024. Le géant alimentaire Nestlé ainsi que les pharma Roche et Novartis ont conservé leur place dans le classement, mais ont perdu du terrain.

Désormais première société suisse en termes de capitalisation boursière, le géant pharmaceutique bâlois Roche pointe au 46e rang mondial (archives). ATS

Keystone-SDA, fr ATS

Nestlé a même dégringolé à la 53e position, alors qu'il pointait au 27e rang douze mois auparavant, indique vendredi la société d'audit et de conseils EY. Le paquebot veveysan a connu une année difficile, marquée notamment par le départ subit du patron Mark Schneider à fin août et son remplacement immédiat par Laurent Freixe. Le cours de l'action Nestlé a plongé de 23,2% en 2024.

Les malheurs de l'ex-première capitalisation suisse ont bénéficié à Roche, qui a surclassé Nestlé. Le géant pharmaceutique bâlois a reculé néanmoins au 46e rang mondial, du 43e en 2023. Son rival Novartis a perdu 13 places et atterrit à la 66e position.

Au terme de l'année écoulée, Apple, Nvidia et Microsoft caracolaient en tête des entreprises les mieux valorisées au monde, selon EY. Une majorité d'entreprises du top 100 – soit 62 – sont par ailleurs des groupes américains.

Pour retrouver d'autres entreprises suisses, il faut descendre au 146 rang pour trouver l'assureur Chubb Limited. Le géant de l'automation et de l'électrification ABB se classe 165e (177e en 2023), la grande banque UBS est 169e (144e), le groupe de luxe Richemont pointe à la 185e position (180e) et Zurich Insurance remonte au 192e rang (198e).

Le top 500 du classement des plus grandes capitalisation mondiales compte 15 sociétés helvétiques en tout et pour tout. Huit ont reculé et sept progressé. Holcim (351e), Glencore (353e) Lonza Group (452e) Swiss Re (463e), Alcon (464e), Givaudan (486e), Garmin (496e) complètent la liste.