Le géant alimentaire Nestlé va investir 28 millions de livres (29,5 millions de francs) dans son usine Nescafé à Dalston, au nord de Londres.

Les montants consentis permettront de construire une nouvelle usine et deux lignes d'emballages capables de produire jusqu'à 60'000 sachets de café par heure, a indiqué le groupe veveysan dans un communiqué.

L'impact sur l'emploi de ces investissements à Dalston, qui produit du café depuis 1962, n'a pas été précisé par le groupe.