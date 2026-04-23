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Alimentation Nestlé voit ses recettes reculer au premier trimestre

ATS

23.4.2026 - 07:18

Nestlé accuse un net repli de ses ventes au cours des trois premiers mois de l'année, inscrivant toutefois une croissance organique et des volumes supérieurs aux attentes. Pour la suite, le mastodonte veveysan de l'alimentation maintient ses objectifs

Entre janvier et fin mars, le chiffre d'affaires de Nestlé a reculé de 5,7% sur un an à 21,32 milliards de francs (archives).
Entre janvier et fin mars, le chiffre d'affaires de Nestlé a reculé de 5,7% sur un an à 21,32 milliards de francs (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 07:18

23.04.2026, 07:29

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires a reculé de 5,7% sur un an à 21,32 milliards de francs, annonce jeudi la multinationale dans un communiqué. La croissance organique s'est inscrite à 3,5%, tandis que la croissance interne réelle (RIG), qui exprime l'évolution des volumes, a atteint 1,2%.

Ces chiffres sont supérieurs aux attentes des analystes consultés par AWP. Ces derniers anticipaient des recettes de 21,25 milliards de francs, une croissance organique de 2,5% et une RIG de 0,2%.

L'effet de prix est de 2,3%, tandis que les changes ont affecté les affaires à hauteur de 9,3%.

Les rappels de laits infantiles contaminés ont érodé de 90 points de base la croissance organique et la croissance interne réelle.

Pour l'exercice en cours, le groupe confirme ses objectifs, à savoir une croissance organique entre 3 et 4%, assortie d'une accélération de la croissance interne réelle comparée à 2025. Ces prévisions incluent l'effet négatif des rappels de laits infantiles estimé à -20 points de base.

La marge opérationnelle sous-jacente (UTOP) devrait se renforcer au second semestre et dépasser celle de 2025. Le flux de liquidités libres devrait atteindre au moins 9 milliards. Les charges devraient, elles, rester stables à 1,5 milliard de francs.

A moyen terme, la croissance organique est toujours attendue à au moins 4%, «dans des conditions de marché normales», tandis que la marge UTOP est visée à au moins 17%.

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