  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Alimentation Nestlé voit ses ventes reculer sur neuf mois

ATS

16.10.2025 - 09:06

Le géant vaudois de l'alimentation Nestlé a vu ses ventes s'étioler sur neuf mois. La nouvelle direction maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'année et prévoit de supprimer massivement des postes.

Nestlé estime que la croissance organique du chiffre d’affaires devrait s’améliorer cette année par rapport à 2024 (archives).
Nestlé estime que la croissance organique du chiffre d’affaires devrait s’améliorer cette année par rapport à 2024 (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 09:06

16.10.2025, 10:02

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires a atteint 65,9 milliards de francs, contre 67,15 milliards l'an dernier, indique jeudi le paquebot veveysan dirigé depuis début septembre par Philipp Navratil.

La croissance organique a atteint 3,3%. La croissance interne réelle (RIG), qui mesure les volumes, s'est établie à 0,6%. L'effet de prix s'élève à 2,8%.

Ces chiffres sont similaires à ceux des analystes interrogés par AWP. Le consensus tablait sur des ventes de 65,76 milliards, une croissance organique de 3,7% et une progression des volumes de 0,3%.

Pour l'ensemble de l'exercice, la nouvelle direction maintient ses objectifs, à savoir une croissance organique supérieure aux 2,2% inscrit en 2024. La marge opérationnelle sous-jacente est quant à elle attendue à «16,0% ou plus». A moyen terme, Nestlé veut renouer avec des valeurs supérieures à 17%.

Le groupe prévoit également la suppression de 16'000 postes dans le monde, majoritairement «des postes de bureau. L'objectif total d'économies par le biais de notre programme 'Fuel for Growth' a été porté à 3,0 milliards d'ici fin 2027, contre 2,5 milliards précédemment».

Les plus lus

La fin du demi-tarif? – Ce qui se cache derrière les projets de SwissPass
«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée
16'000 postes rayés: Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc
Le dernier survivant de la première ascension de l’Everest en 1953 est mort
Implosion du submersible Titan: «il devait être immédiatement retiré du service»
Faute d'accord, les ouvriers de la construction votent la grève