Eaux en bouteille Nestlé Waters réfute les contaminations des eaux Contrex et Hépar

ATS

11.8.2025 - 13:16

Nestlé Waters, filiale dédiée aux eaux en bouteille du géant veveysan Nestlé, conteste les révélations du site français Mediapart, selon lesquelles les eaux minérales naturelles Contrex et Hépar sont contaminées aux microplastiques par les décharges sauvages de Nestlé.

Vue de l'entrée du siège du groupe Nestlé Waters France (Vittel, Contrex, Perrier), prise le 23 janvier 2004 à Issy-les-Moulineaux.(Archives)
Vue de l’entrée du siège du groupe Nestlé Waters France (Vittel, Contrex, Perrier), prise le 23 janvier 2004 à Issy-les-Moulineaux.(Archives)
AFP

Keystone-SDA

11.08.2025, 13:16

11.08.2025, 13:22

L'entreprise «rejette catégoriquement les allégations sur la présence de microplastiques dans les forages Hépar et Contrex», les jugeant «infondées» et assure que les eaux en bouteille de ses deux marques vosgiennes «sont parfaitement sûres et peuvent être consommées en toute sécurité», selon le communiqué de Nestlé Waters obtenu lundi par l'agence AWP.

Samedi, le site hexagonal d'investigation en ligne «Mediapart», se basant sur «les conclusions de l'enquête de l'Office français de la biodiversité» (OFB) révélait que «les eaux de Contrex et Hépar contiennent des taux de microplastiques 'exorbitants' en raison de décharges laissées à l'abandon par Nestlé qui ont pollué les sources d'eau», avec «un réel danger pour la santé».

«Tromperie» sur les eaux minérales. Le siège français de Nestlé perquisitionné

«Tromperie» sur les eaux minéralesLe siège français de Nestlé perquisitionné

De son côté, «Nestlé Waters conteste notamment vigoureusement les résultats des analyses du laboratoire mandaté par l'OFB», un établissement public dédié à la protection de la biodiversité, estimant que «ces analyses ont été réalisées par un laboratoire non accrédité pour l'analyse des microplastiques».

Procès en novembre

«Dès la prise de connaissance de ces résultats», l'entreprise, qui embouteille aussi l'eau de Vittel dans la commune du même nom, affirme avoir «lancé des analyses de vérification» auprès du laboratoire Nestlé NQAC et de ses homologues Terana et SGS Fresenius, basé en Allemagne. Selon elle, «les données fiables et homogènes de ces trois laboratoires montrent l'absence de microplastiques dans l'eau de nos forages».

Nestlé Waters est poursuivi en France pour avoir stocké des déchets et maintenu quatre décharges sauvages de bouteilles plastiques à Contrexéville, They-sous-Montfort, Saint-Ouen-Les-Parey et Crainvilliers, représentant un volume cumulé de 473'700 mètres cubes, l'équivalent de 126 piscines olympiques. Son procès aura lieu fin novembre à Nancy, dans l'est de la France.

En juillet dernier, des perquisitions ont eu lieu au siège de Nestlé France à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, avait fait savoir la Répression des fraudes, dans le cadre de la plainte déposée par l'ONG Foodwatch «visant les sociétés Nestlé et Nestlé Waters» au sujet de la commercialisation d'eaux en bouteilles filtrées illégalement.

Au début du mois dernier, le journal français Le Monde indiquait que Nestlé avait annoncé avoir retiré ses filtres illégaux, mais n'avait pas encore apporté la preuve que les sources Perrier, situées dans le sud de la France, pouvaient produire une boisson correspondant aux critères de l'eau minérale naturelle.

Au premier semestre, la division Nestlé Waters & Premium Beverages, qui regroupe les marques vosgiennes mais aussi Perrier, Maison Perrier ou encore San Pellegrino a engrangé 1,82 milliard de francs de recettes, en hausse de 0,6% sur un an.

Eaux minérales. Le Ministère public vaudois condamne Nestlé Waters

Eaux minéralesLe Ministère public vaudois condamne Nestlé Waters

