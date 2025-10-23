  1. Clients Privés
Prada Nette hausse du chiffre d'affaires sur neuf mois en 2025

ATS

23.10.2025 - 15:52

Le groupe italien Prada a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en nette hausse au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à 2024, porté par la marque Miu Miu qui enregistre un +41%.

Le groupe italien Prada a annoncé un chiffre d'affaires en nette hausse au cours des neuf premiers mois de l'année. (archive)
Le groupe italien Prada a annoncé un chiffre d'affaires en nette hausse au cours des neuf premiers mois de l'année. (archive)
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 15:52

23.10.2025, 15:54

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4,07 milliards d'euros (3,6 milliards en francs), en hausse de 9% par rapport aux neuf premiers mois 2024, selon un communiqué.

Le groupe Prada comprend les marques Miu Miu, Church's, Car Shoe et Prada, cette dernière perdant 2% au cours des neuf premiers mois de l'année.

«En dépit d'un contexte encore difficile, nous sommes confiants concernant notre parcours de croissance, en investissant dans des produits et expériences qui suscitent l'émotion pour nos clients», a déclaré le directeur général du groupe Andrea Guerra, cité par le communiqué.

Patrizio Bertelli, président, a souligné que «le groupe avait enregistré 19 trimestres de croissance sans interruption» même dans le cadre d'un «contexte macro-économique complexe».

Toutes les zones géographiques enregistrent une hausse des ventes, la plus forte étant l'Asie-Pacifique avec +10% à 1,22 milliard, suivie par l'Europe, +6% à 1,14 milliard et les Etats-Unis, +15% à 637 millions.

Le groupe Prada a acheté en avril sa rivale italienne Versace pour 1,25 milliard au groupe américain Capri Holdings.

