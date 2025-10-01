  1. Clients Privés
Habillement Nike crée la surprise au 1er trimestre avec une hausse des recettes

ATS

1.10.2025 - 09:23

Le groupe américain de vêtements et d'équipements sportifs Nike a créé la surprise mardi avec une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice décalé 2025/2026

La marque à la virgule a retrouvé la voie de la croissance sur les trois premiers mois de son exercice décalé. (archive)
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 09:23

01.10.2025, 09:46

Se félicitant de sa réorganisation tout en évoquant un environnement marqué par des «vents contraires», le groupe de Beaverton (Oregon, nord-ouest) a annoncé dans un communiqué une progression de 1% de son activité entre juin et août par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 11,72 milliards de dollars (9,3 milliards de francs) quand le consensus des analystes de FactSet attendait 10,99 milliards.

Si son bénéfice net a fondu de 31% sur un an à 727 millions, il est néanmoins quasiment le double du consensus qui tablait sur 394 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – valeur privilégiée par les marchés -, ce dernier ressort à 49 cents, contre 27 cents attendus par les analystes et 70 cents un an plus tôt.

«Au cours de ce trimestre, la situation de Nike s'est améliorée grâce à nos actions dans le cadre (du plan d'entreprise) +Win Now+ dans nos axes prioritaires que sont l'Amérique du Nord, les grossistes et la course à pied», a commenté Elliott Hill, patron du groupe, cité dans le communiqué.

«Bien que nous ayons enregistré quelques succès, nous avons encore du travail devant nous pour mener tous les sports, toutes les régions et tous les canaux de distribution sur la même voie tandis que nous évoluons dans un environnement opérationnel volatil», a poursuivi M. Hill, appelé à la rescousse pour prendre la tête, en octobre 2024, d'un groupe en difficultés depuis plusieurs années.

De son côté, le directeur financier Matthew Friend s'est montré confiant sur la trajectoire engagée en ce début d'année fiscale tout en prévenant que les «progrès ne (seraient) pas linéaires car nos activités évoluent sur des calendriers différents».

Converse essouflée

Selon lui, le groupe doit également affronter «un environnement extérieur de vents contraires».

Dans le détail, les ventes de la marque Nike ont progressé de 2% à 11,4 milliards tandis que celles de la marque Converse ont continué leur chute (-27% sur un an) à 366 millions.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Nike progressait d'un peu plus de 1%.

«Nike n'a pas franchi la ligne d'arrivée dans la course à sa réinvention mais les résultats d'aujourd'hui constituent une étape solide», a commenté Neil Saunders, directeur chez GlobalData, estimant que les attentes ayant été «très basses», il ne s'agit néanmoins pas d'une «victoire époustouflante».

Selon lui, le moteur de la croissance inattendue des ventes du groupe a été la division vestimentaire – en particulier en Amérique du Nord et en Europe – tandis que la «cruciale» division des chaussures de sport est restée en retrait.

Et la Chine a continué de décevoir avec des ventes en recul de 9%.

Les dirigeants du groupe ont indiqué lors d'une audioconférence avec des analystes qu'ils se sont rendus récemment dans ce pays, où Nike a procédé à des «investissements importants au cours des trois derniers trimestres».

M. Hill a évoqué des «défis structurels» dans ce pays, nécessitant des investissements supplémentaires.

Concernant le groupe dans son ensemble, il a assuré aux analystes que des «progrès tangibles» avaient été réalisés depuis onze mois et qu'il se préparait «énergiquement» à la Coupe du monde de football, en Amérique du Nord en juin et juillet 2026.

Mais les droits de douane américains mettent une «pression sur nos marges à court terme», a-t-il déploré, évoquant des mesures pour en limiter l'impact.

Il a aussi parlé d'une «réinitialisation» de la marque Converse, dont l'équipe dirigeante a été récemment remodelée et qui devrait mener des «actions agressives pour (...) une croissance rentable».

