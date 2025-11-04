  1. Clients Privés
Informatique Nintendo espère vendre 19 millions de Switch 2

ATS

4.11.2025 - 11:27

Nintendo espère écouler 19 millions de Switch 2 sur l'exercice qui se terminera le 31 mars prochain, contre 15 millions attendues jusqu'ici. (archives)
Nintendo espère écouler 19 millions de Switch 2 sur l'exercice qui se terminera le 31 mars prochain, contre 15 millions attendues jusqu'ici. (archives)
ATS

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a relevé mardi ses objectifs de vente de sa nouvelle console Switch 2 et ses prévisions financières, prévoyant un chiffre d'affaires record pour son exercice décalé 2025/26.

Keystone-SDA

04.11.2025, 11:27

Après avoir réalisé un démarrage canon, la console hybride --jouable sur un téléviseur ou en déplacement-- a confirmé ses performances sur le trimestre juillet-septembre, se vendant au total à plus de 10 millions d'exemplaires.

Nintendo espère désormais en écouler 19 millions au cours de l'exercice qui se terminera le 31 mars prochain, contre 15 millions attendues jusqu'ici.

Certains analystes pensent cependant que les ventes pourraient être encore plus importantes. Selon des informations de l'agence Bloomberg publiées le mois dernier, Nintendo aurait demandé à ses fournisseurs d'accélérer la cadence pour produire 25 millions de Switch 2 d'ici fin mars.

Dopée par les débuts prometteurs de cette console, l'action de Nintendo a déjà bondi de plus de 40% depuis le début de l'année à la Bourse de Tokyo.

«Nous prévoyons que la demande pour la Switch 2 restera forte, d'autant plus que la console accélère ses ventes sur des marchés non traditionnels tels que la Chine», où la Switch originale est déjà la console de jeu la plus populaire, a estimé Darang Candra, de Niko Partners, interrogé par l'AFP avant l'annonce des résultats.

Il restera cependant à voir, souligne-t-il, si Nintendo pourra reproduire le succès de la première Switch, écoulée à 154,01 millions d'exemplaires à fin septembre --ce qui en faisait à cette date la troisième console la plus vendue de tous les temps.

Indéboulonnable Playstation

Mais la Switch 1 semble prête à dépasser la Nintendo DS (154,02 millions d'unités selon Nintendo). La PlayStation 2 de Sony occupe elle la plus haute marche du podium.

Les effets sur les ventes et les prix liés aux droits de douane imposés par les Etats-Unis, où Nintendo a réalisé plus de 40% du chiffre d'affaires de son précédent exercice, demeurent incertains.

Les importations américaines depuis le Vietnam, plus gros producteur de Switch 2, sont ainsi taxées à 20%.

Pour être moins dépendante des ventes de consoles, l'entreprise basée à Kyoto (ouest) vise également une augmentation de ses ventes de jeux.

«Légendes Pokémon: Z-A», sorti en octobre sur les Switch 1 et 2, s'est écoulé à près de 6 millions d'unités la première semaine, un démarrage solide quoiqu'en dessous des précédentes sorties.

Pour l'ensemble de l'exercice, Nintendo table désormais sur un bénéfice net de 350 milliards de yens (1,8 milliard de francs) contre 300 milliards de yens jusqu'à présent, ce qui représenterait un bond de 25% sur un an.

Il prévoit que ses ventes vont quasiment doubler sur un an à 2250 milliards de yens, ce qui constituerait un record.

