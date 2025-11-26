  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Aluminium Norsk Hydro va fermer cinq sites en Europe, 730 emplois affectés

ATS

26.11.2025 - 11:21

Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a annoncé mercredi qu'il allait fermer cinq sites en Europe, une décision qui affectera 730 emplois au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

Les fermetures des usines du groupe norvégien seront mises en oeuvre en 2026. (archive)
Les fermetures des usines du groupe norvégien seront mises en oeuvre en 2026. (archive)
ATS

Keystone-SDA

26.11.2025, 11:21

26.11.2025, 11:25

Ces fermetures concerneront les usines d'extrusion – procédé où l'aluminium chauffé est poussé à travers un moule afin d'obtenir des profils – à Cheltenham et Bedwas (Royaume-Uni), Lüdenscheid (Allemagne), Feltre (Italie) et Drunen (Pays-Bas).

Elles seront mises en oeuvre en 2026, a indiqué Norsk Hydro dans un communiqué.

Le groupe a expliqué cette décision par le besoin de renforcer sa compétitivité dans un secteur freiné par des industries de la construction et de l'automobile en berne, les coûts énergétiques et l'incertitude économique.

Norsk Hydro conservera 28 usines d'extrusion et cinq sites de recyclage employant quelque 7000 personnes.

Les plus lus

Une élue provoque la stupéfaction et se paie la tête de Trump
Le mystère des looks immaculés de Charlène de Monaco
«Sale con, va !» - Kylian Mbappé craque et insulte un arbitre
Touchés, mais pas coulés, Arnaud Boisset et Justin Murisier repartent au combat
Brigitte Bardot hospitalisée : un ami donne de ses nouvelles
Dans sa ville natale, Vladimir Poutine met au pas la culture rebelle