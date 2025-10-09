  1. Clients Privés
Médias Nouveau média digital: Antithèse et Bon pour la tête fusionnent

ATS

9.10.2025 - 12:21

La chaîne en ligne Antithèse et le média hebdomadaire en ligne Bon pour la tête fusionnent. La création de ce nouveau média romand a été annoncée jeudi. Il mêlera entretiens, articles, masterclass et conférences.

Fondé en 2017 à l'initiative de Jacques Pilet sur la disparition de L'Hebdo, Bon pour la tête s'est imposé comme un espace de réflexion et de contre-pied journalistique, attaché à la nuance et au pluralisme des points de vue.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.10.2025, 12:21

«Cette fusion marque la rencontre de deux démarches complémentaires, animées par une même conviction: celle que le journalisme doit demeurer libre, curieux, exigeant et ouvert au débat», écrit son directeur de la publication Martin Bernard dans un communiqué.

La rédaction du média est basée à Lausanne, elle réunira cinq personnes, trois d'Antithèse et deux de Bon pour la tête, dont le journaliste romand Jacques Pilet, qui avait lancé L'Hebdo en 1991, puis le Nouveau Quotidien dix ans plus tard, avant de rejoindre la direction du groupe Ringier.

Fondé en 2017 à l'initiative de Jacques Pilet sur la disparition de L'Hebdo, Bon pour la tête s'est imposé comme un espace de réflexion et de contre-pied journalistique, attaché à la nuance et au pluralisme des points de vue. Le média a publié 5480 articles depuis sa création, est-il rappelé.

Créée en 2021, la chaîne Antithèse s'est distinguée par ses grands entretiens (une soixantaine), explorant les grands enjeux contemporains, géopolitiques, économiques, scientifiques ou spirituels. La chaîne totalise 197'000 abonnés sur YouTube.

«En fusionnant, les deux entités souhaitent unir leurs forces éditoriales et techniques pour offrir un média à la fois écrit et audiovisuel, ancré dans la tradition journalistique tout en parlant la langue du 21e siècle», poursuit le communiqué.

