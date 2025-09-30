  1. Clients Privés
Marchés financiers Nouveau record de l'or, hanté par le «shutdown» américain

ATS

30.9.2025 - 05:06

L'or s'est hissé à un nouveau sommet historique mardi, jouant son rôle de valeur refuge dans un marché hanté par le risque de paralysie budgétaire aux Etats-Unis. Un «shutdown» retarderait la publication d'indicateurs clés et exacerberait l'incertitude monétaire.

L'or est suspendu à l'impasse politique à Washington (archives).
L'or est suspendu à l'impasse politique à Washington (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 05:06

30.09.2025, 06:03

Vers 04h00 (en Suisse), le métal jaune a grimpé jusqu'à 3851,98 dollars l'once , un nouveau record, porté par les inquiétudes croissantes sur le risque d'une paralysie du gouvernement américain.

Si aucun budget, même temporaire, n'est adopté d'ici mardi minuit à Washington, les Etats-Unis connaîtront un nouveau «shutdown»: ce qui pourrait reporter la publication de plusieurs indicateurs.

Or, le marché attend le rapport ADP sur le secteur privé, prévu mercredi, et le rapport mensuel du ministère du travail, programmé vendredi, jugés cruciaux pour déterminer si la banque centrale des Etats-Unis (Fed) poursuivra l'assouplissement monétaire engagé à la mi-septembre.

Même si les records s'enchaînent récemment, «la hausse de 2% enregistrée lundi, par rapport à des niveaux déjà élevés, témoigne d'une certaine anxiété quant au risque de voir le 'shutdown' déclencher une nouvelle vague de turbulences», avertit Garfield Reynolds, responsable de MLIV (Bloomberg).

«Naviguer à l'aveugle»

«Dans les salles de marché, l'or n'est plus seulement une couverture [contre le risque]: il est devenu la vedette incontestée [...] Tout le monde est attentif, car une envolée de l'or tend à révéler davantage l'anxiété politique et les inquiétudes liées aux politiques publiques qu'une demande accrue en joaillerie», commente Stephen Innes, de SPI Asset Management.

«Les investisseurs savent que les chiffres mensuels de l'emploi sont la boussole qui guide la Fed et le marché: retarder cette publication forcerait le marché à naviguer à l'aveugle», ajoute-t-il.

Mais la récente flambée du métal jaune «est alimentée par les anticipations croissantes du marché que la Fed abaissera à nouveau bientôt ses taux d'intérêt», insiste Zain Vawda, de Market Pulse. «Une perspective qui affaiblirait le dollar et rendrait donc plus attractif le métal précieux», libellé dans la monnaie américaine, explique-t-il.

Vers 04h30, le billet vert se stabilisait face à la devise japonaise à 148,70 yens pour un dollar.

