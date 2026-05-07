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Marché de l'emploi Nouveau recul du taux de chômage en avril, à 3,0%

ATS

7.5.2026 - 09:11

Le nombre de personnes inscrites au chômage a reculé en avril (archives).
Le nombre de personnes inscrites au chômage a reculé en avril (archives).
ATS

Le taux de chômage en Suisse a reculé en avril, à 3,0% contre 3,1% un mois plus tôt et 3,2% en février comme en janvier. Le nombre de chômeurs a diminué de 3352 individus pour toucher encore 142'902 personnes, égraine le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) jeudi.

Keystone-SDA

07.05.2026, 09:11

Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage s'est maintenu à 3,0% en glissement séquentiel, indique le relevé périodique.

Le nombre de demandeurs d'emplois s'est contracté de 1,8% à 230'609 aspirants employés, représentant encore 4,9% de l'ensemble de la population active.

Le nombre de postes vacants annoncés aux Offices régionaux de placement (ORP) s'est également amenuisé, de 408 unités à 48'435 annonces. Les économistes fédéraux pour leur part ont recensé un rebond de près d'un cinquième du nombre de postes vacants, à 7548 places à pourvoir.

Sur la base des données disponibles à fin avril, 2304 personnes étaient parvenues au bout de leur droit aux prestations de l'assurance chômage au cours du mois de février, contre 2593 en janvier.

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