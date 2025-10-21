  1. Clients Privés
Luxe Nouveau repli des exportations horlogères en septembre

ATS

21.10.2025 - 08:53

Les exportations horlogères suisses se sont à nouveau repliées en septembre, essuyant une contraction de 3,1% sur un an. Leur valeur totale a atteint 2,0 milliards de francs, selon les chiffres de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) publiés mardi.

Seules les montres en métaux précieux ont résisté à la tendance baissière (archives).
Seules les montres en métaux précieux ont résisté à la tendance baissière (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 08:53

21.10.2025, 09:13

En septembre, la majorité des marchés, dont le Royaume-Uni, le Japon, Hong-Kong, la Chine et Singapour, se sont inscrits en nette hausse, «mais la correction massive enregistrée par les Etats-Unis (-55,6%), en a annulé tous les effets», souligne la FH. «Sans cette évolution attendue mais extraordinaire, les exportations horlogères suisses auraient progressé de 7,8%», précise la faîtière.

La situation s'est révélée peu favorable dans le reste de l'Europe, notamment en France (-3,5%), en Allemagne (-14,6%) et en Italie (-3,9%). A l'inverse, la Corée du Sud (+21,5%), l'Australie (+14,2%), le Mexique (+44,1%) et l'Inde (+28,3%) ont affiché un fort dynamisme.

A l'exception des montres en métaux précieux, qui ont vu les exportations en valeur augmenter de 1,5% sur un mois, la baisse des exportations concerne toutes les matières. Les montres en acier et celles bimétalliques ont ainsi essuyé une baisse de respectivement 3,8% et 10,4%. Les catégories «autres matières» et «autres métaux» ont chuté de 5,5% et 5,2% sur un mois.

En nombre de pièces écoulées, seules les montres bimétalliques ont inscrit une hausse des exportations, tandis que celles en métaux précieux sont restées à peine stables (-0,2%).

Tous les segments de prix à l'exception des montres dont le prix export se situe entre 500 et 3'000 francs (+4,2%) ont connu une baisse au mois de septembre. Les garde-temps de plus de 3'000 francs (prix export) ont affiché -3,4%, alors que les montres de moins de 500 francs ont chuté de 15,6%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la baisse cumulée atteint 1,2% à 19,0 milliards de francs.

