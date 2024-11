L'assureur Zurich a dévoilé un nouveau plan stratégique jeudi, ciblant une hausse du bénéfice par action de plus de 9% par an sur la période 2025/2027. Diverses mesures doivent soutenir les objectifs, alors que les précédents ont été atteints avec un an d'avance.

Pour atteindre ces objectifs, Zurich veut continuer à renforcer ses activités avec la clientèle entreprises. Le bénéfice opérationnel doit dépasser les 4,2 milliards de dollars et les primes brutes 10 milliards d'ici fin 2027.(KEYSTONE/Ennio Leanza)

Le rendement ajusté des fonds propres de base doit atteindre plus de 23%, après 20% lors du cycle stratégique précédent. Les afflux de liquidités cumulés doivent de leur côté se hisser à 19 milliards de dollars.

Pour atteindre ces objectifs, Zurich veut continuer à renforcer ses activités avec la clientèle entreprises. Le bénéfice opérationnel doit dépasser les 4,2 milliards de dollars et les primes brutes 10 milliards d'ici fin 2027.

L'assureur veut aussi améliorer la rentabilité des activités pour la clientèle privée ainsi que la fidélité de cette dernière. Il a développé ses activités dans l'assurance voyages grâce à la reprise de cette activité auprès d'AIG. L'acquisition devrait être approuvée par les autorités compétentes d'ici la fin de l'année.

Les activités dans la prévoyance à l'international doivent également soutenir la croissance, avec une progression annuelle de 8% en moyenne des primes brutes dans ce segment. Les activités de prévoyance pèsent pour près de 60% du bénéfice opérationnel dans le segment vie.

Enfin, Zurich soutiendra la croissance pour Farmers Exchanges, après le retour à la rentabilité de ce partenaire. Une progression d'environ 5% est attendue au cours des trois prochaines années pour les primes brutes.

Au cours de l'année 2024, Zurich a franchi la barre des 75 millions de clients.

Sur les huit dernières années, Zurich rappelle avoir reversé à ses actionnaires 28 milliards de francs sous formes de dividendes et de rachat d'actions. Le rendement de l'action s'est inscrit à 17%.

