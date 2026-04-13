Le producteur bâlois d'électricité verteaventron entre dans le capital du parc éolien «Sur Grati», en construction sur les crêtes du Jura vaudois. L'entreprise rejoint le fournisseur d'énergie SIE, basé à Crissier, et les trois communes qui accueilleront le parc éolien (Premier, Vallorbe et Vaulion), révèle lundi le journal le Nord vaudois.

Le parc éolien vaudois «Sur Grati» devrait être opérationnel fin 2027 (image d'illustration) ATS

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La société qui exploite le projet, VOé éole SA, a désormais formellement finalisé son actionnariat et son financement. L'investissement d'aventron n'a pas été divulgué, mais le groupe évoque dans un communiqué «une participation significative».

Le groupe exploite déjà des parcs éoliens en Allemagne, Italie, France et Espagne. «Avec VOé, nous avons à nos côtés un partenaire ancré dans la région, qui a développé ce projet avec les communes au fil des ans», relève Eric Wagner, patron d'aventron, cité dans le communiqué.

Les travaux du futur parc éolien ont démarré l'an dernier, après avoir obtenu en mai 2025 le feu vert définitif du Tribunal fédéral. La mise en service est attendue pour fin 2027.

Avec ses six éoliennes, «Sur Grati» produira environ 45 gigawattheures d'électricité renouvelable par an, correspondant aux besoins annuels d'environ 11'000 foyers. Une fois achevé, «Sur Grati» sera le deuxième plus grand parc éolien de Suisse après celui du Mont-Crosin (BE).