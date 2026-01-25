Trump brandit à nouveau la menace des droits de douane contre le Canada

Les produits canadiens seront frappés par une surtaxe de 100% aux Etats-Unis si Ottawa conclut «un accord de libre-échange» avec Pékin, a affirmé dimanche le ministre américain des Finances.

Dans des messages sur sa plateforme Truth Social, le président Trump s'en est à nouveau pris au Canada dimanche, sans évoquer d'éventuels droits de douane. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La veille, le président Donald Trump avait affirmé qu'il imposerait des «droits de douane à 100%» sur les produits canadiens entrant aux Etats-Unis en cas d'accord commercial avec la Chine.

Ottawa a signé la semaine dernière à Pékin un «accord commercial préliminaire, mais historique, visant à éliminer les obstacles au commerce et à réduire les droits de douane», selon les termes du Premier ministre canadien Mark Carney.

L'accord prévoit notamment de laisser entrer au Canada 49'000 véhicules électriques fabriqués en Chine à des droits de douane préférentiels de 6,1%, selon M. Carney. D'après le ministre américain des Finances Scott Bessent, la surtaxe de 100% évoquée par Donald Trump sera imposée «s'ils (les Canadiens, NDLR) font un accord de libre-échange» avec la Chine.

C'est-à-dire «s'ils vont plus loin et qu'on voit qu'ils laissent les Chinois déverser leurs produits» en Amérique du Nord, a déclaré M. Bessent dans une interview à la chaîne de télévision ABC. «On ne peut pas laisser le Canada devenir une porte d'entrée via laquelle les Chinois inondent les États-Unis de leurs produits bon marché», a-t-il aussi dit.

«Mondialistes»

Le ministre canadien Dominic Leblanc a souligné samedi que son pays ne cherchait pas à sceller «un accord de libre-échange avec la Chine». «Ce qui a été réalisé, c'est une résolution sur plusieurs questions tarifaires importantes», a écrit sur X le responsable chargé de la relation commerciale avec les Etat-Unis, après les nouvelles menaces de Washington.

Dans des messages sur sa plateforme Truth Social, le président Trump s'en est à nouveau pris au Canada dimanche, sans évoquer d'éventuels droits de douane.

«La Chine est en train de prendre complètement le contrôle du Canada qui était autrefois un grand pays. C'est tellement triste à voir», a-il écrit. «J'espère seulement qu'ils laisseront le hockey sur glace tranquille», a-t-il ajouté en référence au sport national des Canadiens.

Si le Canada n'est pas épargné par la guerre commerciale de Donald Trump, la majorité des exportations du pays restent toutefois préservées par l'accord de libre-échange nord-américain. Le ministre Bessent a rappelé que cet accord devait être renégocié pendant l'été, laissant entendre que la discussion était mal engagée avec le Canada.

«Je ne sais pas trop ce que fait le Premier ministre Carney, à part essayer de faire plaisir à ses amis mondialistes de Davos», a-t-il lancé, en référence à la station grisonne où s'est tenu le Forum économique mondial cette semaine.