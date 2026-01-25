Trump brandit à nouveau la menace des droits de douane contre le Canada

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accord avec la Chine Trump brandit à nouveau la menace des droits de douane contre le Canada

ATS

25.1.2026 - 21:26

Les produits canadiens seront frappés par une surtaxe de 100% aux Etats-Unis si Ottawa conclut «un accord de libre-échange» avec Pékin, a affirmé dimanche le ministre américain des Finances.

Dans des messages sur sa plateforme Truth Social, le président Trump s'en est à nouveau pris au Canada dimanche, sans évoquer d'éventuels droits de douane.
Dans des messages sur sa plateforme Truth Social, le président Trump s'en est à nouveau pris au Canada dimanche, sans évoquer d'éventuels droits de douane.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.01.2026, 21:26

25.01.2026, 21:29

La veille, le président Donald Trump avait affirmé qu'il imposerait des «droits de douane à 100%» sur les produits canadiens entrant aux Etats-Unis en cas d'accord commercial avec la Chine.

Ottawa a signé la semaine dernière à Pékin un «accord commercial préliminaire, mais historique, visant à éliminer les obstacles au commerce et à réduire les droits de douane», selon les termes du Premier ministre canadien Mark Carney.

Tensions internationales. La Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

Tensions internationalesLa Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

L'accord prévoit notamment de laisser entrer au Canada 49'000 véhicules électriques fabriqués en Chine à des droits de douane préférentiels de 6,1%, selon M. Carney. D'après le ministre américain des Finances Scott Bessent, la surtaxe de 100% évoquée par Donald Trump sera imposée «s'ils (les Canadiens, NDLR) font un accord de libre-échange» avec la Chine.

C'est-à-dire «s'ils vont plus loin et qu'on voit qu'ils laissent les Chinois déverser leurs produits» en Amérique du Nord, a déclaré M. Bessent dans une interview à la chaîne de télévision ABC. «On ne peut pas laisser le Canada devenir une porte d'entrée via laquelle les Chinois inondent les États-Unis de leurs produits bon marché», a-t-il aussi dit.

«Mondialistes»

Le ministre canadien Dominic Leblanc a souligné samedi que son pays ne cherchait pas à sceller «un accord de libre-échange avec la Chine». «Ce qui a été réalisé, c'est une résolution sur plusieurs questions tarifaires importantes», a écrit sur X le responsable chargé de la relation commerciale avec les Etat-Unis, après les nouvelles menaces de Washington.

Dans des messages sur sa plateforme Truth Social, le président Trump s'en est à nouveau pris au Canada dimanche, sans évoquer d'éventuels droits de douane.

«La Chine est en train de prendre complètement le contrôle du Canada qui était autrefois un grand pays. C'est tellement triste à voir», a-il écrit. «J'espère seulement qu'ils laisseront le hockey sur glace tranquille», a-t-il ajouté en référence au sport national des Canadiens.

Après son échec au prix Nobel. Trump ne sent plus l'obligation de se tenir «uniquement à la paix»

Après son échec au prix NobelTrump ne sent plus l'obligation de se tenir «uniquement à la paix»

Si le Canada n'est pas épargné par la guerre commerciale de Donald Trump, la majorité des exportations du pays restent toutefois préservées par l'accord de libre-échange nord-américain. Le ministre Bessent a rappelé que cet accord devait être renégocié pendant l'été, laissant entendre que la discussion était mal engagée avec le Canada.

«Je ne sais pas trop ce que fait le Premier ministre Carney, à part essayer de faire plaisir à ses amis mondialistes de Davos», a-t-il lancé, en référence à la station grisonne où s'est tenu le Forum économique mondial cette semaine.

Les plus lus

Colère à Istanbul après la découverte du corps d'une femme
Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro : 30 blessés
Trump brandit à nouveau la menace des droits de douane contre le Canada
«Faire rendre des comptes à notre gouvernement» : Obama critique l’administration Trump
La Suisse réagit avec retenue aux pressions de l'Italie