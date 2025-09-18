  1. Clients Privés
Immobilier En août, les loyers proposés ont repris l'ascenseur

ATS

18.9.2025 - 08:10

Le marché locatif a enregistré un regain de tension en août, à en croire les statistiques publiées jeudi par la plateforme Homegate et la Banque cantonale de Zurich. Les loyers proposés ont ainsi progressé de 1,5% par rapport au mois précédent et de 2,6% sur un an, avec des poussées notables en Suisse centrale.

Le marché locatif a enregistré un regain de tension en août. (image prétexte)
Le marché locatif a enregistré un regain de tension en août. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.09.2025, 08:10

L'indice Homegate a ainsi pris 0,3 point de pourcentage en rythme mensuel pour s'établir à 131,2 points.

Les loyers ont augmenté principalement dans le canton de Nidwald (+1,5%), ce qui vient confirmer une tendance observée depuis le printemps, précise un communiqué. En comparaison annuelle, les prix indiqués dans les annonces recensées par la plateforme immobilière ont même bondi de 10% dans ce canton (+0,4% sur un mois). Le voisin Schwytz a connu une augmentation de 8,4% par rapport à août 2024. La seule baisse est à mettre sur le compte des Grisons (-0,2% en comparaison annuelle, stable sur un mois).

En revanche, aucune tendance claire ne se dégage du côté des villes. Homegate évoque l'exemple de Lucerne, dont les loyers proposés ont reculé de 2,1% sur un mois en août, mais dont les prix ont subi la plus forte hausse en rythme annuel (+3,3%). Lugano (+1,8%) figure en tête des villes ayant enregistré les plus fortes hausses par rapport à juillet 2025.

