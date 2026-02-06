  1. Clients Privés
En Suisse Nouvelle hausse du taux de chômage en janvier à 3,2%

ATS

6.2.2026 - 09:55

La dégradation du marché du travail en Suisse s'est poursuivie en début d'année. Le nombre d'inscrits aux offices régionaux de placement (ORP) a augmenté de 3,4% sur un mois à 152'280 personnes. Le taux de chômage a ainsi progressé pour le deuxième mois consécutif, après avoir stagné en novembre.

Toutes les catégories d'âge sont concernées par la hausse du taux de chômage en janvier. (archives)
Toutes les catégories d'âge sont concernées par la hausse du taux de chômage en janvier. (archives)
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 09:55

06.02.2026, 11:14

La proportion de sans-emploi a pris 0,1 point de pourcentage (pp) à 3,2%, selon les chiffres publiés vendredi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Il faut remonter à octobre 2020 pour retrouver un tel niveau, lors d'une série de hausses consécutives qui avait mené la part de chômeurs à 3,7% en janvier 2021, avant une décrue entamée en mars de la même année. Apuré des variations saisonnières (CVS), le taux a enregistré une baisse de 0,1 pp à 2,9%.

Toutes les catégories d'âge sont concernées par la hausse. Le nombre de bénéficiaires entre 15 et 24 ans s'est enrobé de 1,0% à 13'785 personnes, pour un taux alourdi d'un point de pourcentage de 3,2%. Chez les seniors, la proportion a progressé de manière identique à 2,9%, pour 42'029 inscrits (+3,4%).

Le nombre de demandeurs d'emploi a atteint 236'319, ce qui représente une poussée de 2,0% sur un mois et un taux de 5,0% (+1 pp). La part atteint cependant 4,7% pour les statistiques CVS à 222'190 personnes (-0,1%). Les postes vacants annoncés aux ORP se sont envolés de 36,1% à 48'904 unités ou de 16,5% à 51'070 pour les chiffres CVS.

Le Jura toujours plus touché

La situation s'est encore aggravée dans le Jura, où le taux de chômage a atteint 5,5%, en progression de 0,1 point sur un mois. Deux cantons romands ont subi une hausse de 0,2 point, soit Genève (5,2%) et le Valais (4,1%). Vaud voit son taux passer à 4,9% de 4,8%. Le statu quo a prévalu dans les cantons de Neuchâtel (4,8%) et de Fribourg (2,9%). La région francophone du Jura bernois a enregistré une hausse de 0,3 point à 4,9%.

Dans les cantons les plus peuplés que sont Berne et Zurich, la hausse est identique à celle du pays, à respectivement 2,4% et 3,0%. Appenzell Rhodes-Intérieures reste le moins touché par le chômage, en témoigne une proportion inchangée à 0,9%.

Les réductions de l'horaire de travail ont concerné 11'607 personnes en janvier, soit 7,6% qu'en septembre dernier après une période de collecte de données de trois mois, note le Seco. Les entreprises affectées par le chômage partiel étaient au nombre de 775 (+9,6%).

Le Seco fournit également le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage au mois de novembre, soit 2832 (-12,7% sur un mois).

