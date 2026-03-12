  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Galaxus en tête Nouvelle progression du e-commerce en 2025

ATS

12.3.2026 - 10:15

Le commerce en ligne a poursuivi sa croissance en Suisse l'année dernière, la clientèle ayant acheté pour 15,8 milliards de francs de biens et services, en hausse de 6%. Les perspectives sont positives pour l'exercice en cours, avec une hausse de 5% ciblée.

Le commerce en ligne a poursuivi sa croissance en Suisse l'année dernière. (archive)
Le commerce en ligne a poursuivi sa croissance en Suisse l'année dernière. (archive)
ATS

Keystone-SDA

12.03.2026, 10:15

12.03.2026, 10:17

Les achats sur les sites hébergés en Suisse ont augmenté de 6% pour atteindre 13,0 milliards de francs, tandis que les transactions avec des commerçants étrangers ont ralenti leur croissance, n'enregistrant plus que 8% de hausse, après un bond de 18% en 2024, indique jeudi un communiqué conjoint de l'Association de commerce, de la Poste et de l'institut d'études de marché NIQ. Au total, les plateformes étrangères génèrent 2,8 milliards de recettes.

Le redressement du segment dévoué à la mode est particulièrement marqué, alors qu'après plusieurs années de baisses, une hausse de 2,5% a été enregistrée. Environ 16% des achats en ligne concernent des articles de mode, soit environ 2,09 milliards de francs, catégorie qui arrive en deuxième position après l'électronique grand public (28%) avec 3,64 milliards. Suivent sur la troisième marche du podium, les sites dédiés au mobilier et à la décoration (15%) avec 1,9 milliard.

Crans-Montana. La demande en articles de protection anti-feu a explosé en Suisse

Crans-MontanaLa demande en articles de protection anti-feu a explosé en Suisse

Digitec Galaxus continue de s'affirmer comme le champion de la branche, talonné par Zalando, suivent Amazon et Ricardo, puis les plateformes chinoises Temu, Aliexpress et Shein, dont les ventes en Suisse sont estimées à respectivement 700, 390 et 250 millions de francs.

Les plus lus

La météo joue au yo-yo! La neige pourrait tomber à 600 m
Testostérone : pourquoi de plus en plus de femmes s’y intéressent
Guerre en Iran : JD Vance se mure dans le silence, tiraillé entre Trump et sa base Maga
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
«J’ai cru que j'allais mourir là-bas» : innocente, elle sort de prison après 22 ans
Novak Djokovic mis à terre au terme d’un combat haletant