FR

Les cours s'envolent Ruée vers l'or en Californie: ils rêvent de trouver «la grosse pépite»

ATS

3.11.2025 - 07:56

Matt James collectionne des pépites d'or et d'autres trésors depuis des années en explorant les montagnes et les rivières de Californie. Mais avec l'envolée actuelle des cours de l'or, ce prospecteur amateur exploite désormais un autre filon: ses réseaux sociaux.

Ruée vers l'or
Le 27 octobre 2025, dans le comté d'El Dorado, au nord de Sacramento, en Californie, les youtubeurs Matt James (à gauche) et Cody Blanchard, de Heritage Gold Rush, utilisent des détecteurs de métaux pour trouver de l'or.

Le 27 octobre 2025, dans le comté d'El Dorado, au nord de Sacramento, en Californie, les youtubeurs Matt James (à gauche) et Cody Blanchard, de Heritage Gold Rush, utilisent des détecteurs de métaux pour trouver de l'or.

Photo: AFP

Matt James montre l'or qu'il a trouvé dans la région à l'aide de son détecteur de métaux. Matt James collecte depuis des années des pépites d'or dans les collines et les lits des rivières de Californie, mais avec la flambée du prix du métal précieux, il a trouvé un El Dorado inattendu : les réseaux sociaux.

Matt James montre l'or qu'il a trouvé dans la région à l'aide de son détecteur de métaux. Matt James collecte depuis des années des pépites d'or dans les collines et les lits des rivières de Californie, mais avec la flambée du prix du métal précieux, il a trouvé un El Dorado inattendu : les réseaux sociaux.

Photo: AFP

Ruée vers l'or
Ruée vers l'or. Le 27 octobre 2025, dans le comté d'El Dorado, au nord de Sacramento, en Californie, les youtubeurs Matt James (à gauche) et Cody Blanchard, de Heritage Gold Rush, utilisent des détecteurs de métaux pour trouver de l'or.

Le 27 octobre 2025, dans le comté d'El Dorado, au nord de Sacramento, en Californie, les youtubeurs Matt James (à gauche) et Cody Blanchard, de Heritage Gold Rush, utilisent des détecteurs de métaux pour trouver de l'or.

Photo: AFP

Ruée vers l'or. Matt James montre l'or qu'il a trouvé dans la région à l'aide de son détecteur de métaux. Matt James collecte depuis des années des pépites d'or dans les collines et les lits des rivières de Californie, mais avec la flambée du prix du métal précieux, il a trouvé un El Dorado inattendu : les réseaux sociaux.

Matt James montre l'or qu'il a trouvé dans la région à l'aide de son détecteur de métaux. Matt James collecte depuis des années des pépites d'or dans les collines et les lits des rivières de Californie, mais avec la flambée du prix du métal précieux, il a trouvé un El Dorado inattendu : les réseaux sociaux.

Photo: AFP

Keystone-SDA

03.11.2025, 07:56

«Mes comptes enregistrent définitivement une augmentation de trafic», sourit ce passionné.

Dans une époque incertaine, où le président américain Donald Trump chamboule l'économie mondiale avec ses droits de douane et la guerre en Ukraine qui menace la sécurité de l'Europe, le métal précieux joue son rôle de valeur refuge. Ces deux dernières années, son prix a pratiquement doublé pour dépasser les 4300 dollars en octobre, un niveau jamais vu.

Dans le «Golden State», célèbre pour sa ruée vers l'or au XIXe siècle, beaucoup s'improvisent soudainement prospecteurs et tombent sur les vidéos de M. James, où il partage le savoir et les outils nécessaires pour se lancer. De quoi lui apporter des revenus supplémentaires, grâce au trafic de sa chaîne Youtube et aux commissions sur la vente du matériel qu'il promeut.

«Je ne deviens pas riche, mais cela finance mon passe-temps et ma passion et cela paie mon équipement», explique à l'AFP ce chef de projet. A 34 ans, il sait bien que la fièvre minière de 1849 – qui a vu des milliers d'hommes du monde entier débarquer en Californie pour exploiter le fameux «filon mère» – n'est plus d'actualité. Mais il n'a pas abandonné l'espoir de trouver «la grosse pépite».

«Croissance énorme»

«La question que tout le monde pose toujours, c'est où trouver de l'or? Malheureusement, c'est la question à laquelle personne ne veut répondre», explique-t-il. «L'or est très, très difficile à trouver, et tout le monde veut garder cela secret».

Fini le temps ou un simple tamis permettait de faire fortune. Aujourd'hui, il faut des outils de plus en plus spécialisés pour déterrer l'or, insiste-t-il.

La demande pour ces détecteurs de métaux qui peuvent coûter plusieurs milliers de dollars est en train d'exploser, selon Cody Blanchard, qui surfe sur ce boom avec sa micro-entreprise Heritage Gold Rush.

«J'ai vu une croissance énorme [des ventes] en peu de temps», témoigne cet éboueur, qui a transformé sa passion en affaire et propose des excursions guidées pour prospecter.

Son matériel spécialisé lui a progressivement permis d'augmenter ses rendements. «Cette année, je suis probablement au-dessus de trois onces d'or» découvertes, raconte-t-il, contre «entre une demi-once et une once» à ses débuts.

L'amélioration de ses performances renforce l'attractivité de ses outils. A tel point que ses ventes lui rapportent désormais plus que le fruit de sa prospection.

Dans la rivière avec un tamis

L'engouement se confirme aussi dans le parc de Columbia, où boutiques, restaurants et musées installés dans des bâtiments d'époque rappellent les heures de gloire de la ruée vers l'or.

L'endroit est habitué à accueillir de nombreux touristes, locaux comme internationaux. Mais ces derniers mois, de plus en plus de personnes tentent leur chance avec des tamis dans la rivière locale, selon Nikaila DeLorenzi, patron de la Matelot Gulch Mining Company.

Les récents incendies dans la région «favorisent l'érosion», constate-t-il. «Il y a beaucoup de sédiments qui descendent la rivière. Donc, il y a de très bonnes opportunités pour chercher de l'or».

Et avec l'once à plus de 4000 dollars, «les gens pensent que c'est un excellent passe-temps qui peut rapporter quelque chose», poursuit-il. Ce sentiment est partagé par Charlene Hernandez, venue se relaxer en tamisant en famille. «L'or est vraiment quelque chose en quoi on peut avoir confiance, qui a été assez solide», rappelle cette Américaine.

Avec son retour comme valeur refuge sur les marchés, «il pourrait y avoir une ruée vers l'or différente de celle que nous avons apprise dans nos livres d'histoire», croit-elle.

