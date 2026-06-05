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Suisse Nouvelles règles pour le commerce en ligne

ATS

5.6.2026 - 11:50

Le commerce en ligne devrait être mieux surveillé. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi un projet afin de renforcer la sécurité des produits. Une nouvelle taxe pourrait être introduite sur les produits commandés à l'étranger.

Le Conseil fédéral veut augmenter la sécurité des produits achetés en ligne (archives).
Le Conseil fédéral veut augmenter la sécurité des produits achetés en ligne (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 11:50

05.06.2026, 12:47

Cette nouvelle réglementation vise à s'adapter à la croissance du commerce en ligne. Aujourd’hui, des produits sont offerts et vendus à toute heure du jour et de la nuit. De nombreux vendeurs qui proposent des produits ont leur siège en dehors de l'UE et de la Suisse.

La Suisse s'accorde également sur deux nouveaux règlements européens. Le volume total du commerce de marchandises de la Suisse a atteint 500 milliards de francs en 2023, dont 60% avec l'UE, rappelle le gouvernement. Le but principal de cette révision est d'assurer en Suisse des produits sûrs et durables assortis d’informations transparentes.

Nouvelles obligations

Les fournisseurs en ligne auront ainsi de nouvelles obligations. Il faudra notamment publier des indications permettant d’identifier le produit ainsi que des mises en garde et des informations relatives à la sécurité. Le Conseil fédéral aura la possibilité de prévoir qu’un produit ne peut être mis sur le marché que s’il existe un responsable disposant d’un siège en Suisse.

Quant aux autorités de surveillance du marché, elles disposeront de nouveaux instruments de contrôle. Le projet prévoit par exemple la création d'un système d'information et d'alerte, l’acquisition de produits sous nom fictif et le blocage de l’accès à des offres en ligne en cas de non-respect des prescriptions. La collaboration avec l’Office fédéral des douanes sera renforcée.

Afin de financer la surveillance du marché dans le commerce en ligne en plein essor, le Conseil fédéral pourra introduire une taxe de surveillance à prélever sur les produits livrés aux utilisateurs en Suisse directement depuis l’étranger.

L’harmonisation des exigences en matière de sécurité des produits avec le droit européen facilitera l'accès au marché européen et offrira un niveau comparable de protection. Cela augmente la compétitivité de la Suisse, écrit le Conseil fédéral. Des sanctions administratives sont prévues atteignant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices réalisé en Suisse.

Coordonné avec les entraves techniques

Cette révision est coordonnée avec la révision de la loi sur les entraves techniques au commerce. Ce projet-là vise à adapter les bases juridiques aux évolutions qui découlent de la numérisation et de l’économie circulaire dans le commerce international des marchandises.

Elle vise par ailleurs à actualiser les dispositions en vigueur concernant la surveillance du marché, l’accréditation, l’examen des exceptions au principe «Cassis de Dijon» et la protection des données. La consultation sur ces deux projets court jusqu'au 28 septembre.

Commerce en ligne. Près de 15 milliards de francs générés par le e-commerce en 2024

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