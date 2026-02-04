  1. Clients Privés
Pharma Novartis : accès de fébrilité au dernier trimestre 2025

ATS

4.2.2026 - 07:14

Le mastodonte pharmaceutique Novartis a bien ressenti les premiers symptômes de la concurrence de versions similaires de son traitement Entresto sur le dernier partiel de 2025, de manière plus sévère que redouté.

Entre octobre et fin décembre, le chiffre d'affaires de Novartis s'est contracté de 1% à 13,34 milliards de dollars (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.02.2026, 07:14

04.02.2026, 07:22

La contribution de cette première source de recettes pour le groupe rhénan s'est contractée de 43% sur un an à 1,25 milliard de dollars (971 millions de francs). Le chiffre d'affaires au niveau du groupe s'est parallèlement étiolé de 1% à 13,34 milliards

Les excédents se sont néanmoins inscrits sur une pente ascendante, nonobstant une contraction de la marge opérationnelle ajustée à 37,0%, contre 36,9% un an auparavant. Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) de base a grappillé 1% à 4,93 milliards de dollars. Le bénéfice net de base par contre s'est érodé de 1% à 3,89 milliards, égraine un compte-rendu diffusé mercredi.

Les actionnaires pourront compter sur un dividende de 3,70 francs par action au titre de 2025, relevé de 20 centimes sur un an.

La performance comble peu ou prou les attentes des analystes consultés par AWP, qui tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 13,69 milliards, pour une marge Ebit de base de 35,8% et un bénéfice net ajusté de 3,84 milliards.

