Industrie pharmaceutique Le patron de Novartis a touché près de 25 millions de francs en 2025

ATS

4.2.2026 - 11:13

Directeur général de Novartis, Vasant Narasimhan s'est encore vu octroyer une généreuse augmentation de salaire l'an dernier. En un an, sa rémunération totale, déjà la plus grosse pour un patron d'entreprise cotée en Suisse, est passée à 24,87 millions en 2025.

A la tête de Novartis depuis 2018, Vasant Narasimhan a perçu en qualité de directeur général de Novartis près de 110 millions de francs en numéraire, actions et autres avantages (archives).
A la tête de Novartis depuis 2018, Vasant Narasimhan a perçu en qualité de directeur général de Novartis près de 110 millions de francs en numéraire, actions et autres avantages (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 11:13

04.02.2026, 11:18

Le salaire de base de l'Américain a marginalement progressé à 1,90 millions, quand son bonus à court et ses intéressements à plus longue échéance ont pris l'ascenseur.

Entré en fonction en février 2018, Vasant Narasimhan avait perçu pour ses onze premiers mois en poste 6,68 millions de francs. Sa rémunération avait pris son envol à 10,6 millions dès la deuxième année, suite à l'autonomisation en avril 2019 de la filiale ophtalmique Alcon.

Le grand bond avait toutefois eu lieu en 2023, dans le sillage de l'autonomisation de la filiale génériques et biosimilaires Sandoz et au sortir d'un exercice 2022 mitigé, avec une multiplication par deux de sa rémunération à 16,2 millions.

Pharma. Novartis : accès de fébrilité au dernier trimestre 2025

PharmaNovartis : accès de fébrilité au dernier trimestre 2025

Vasant Narasimhan a ainsi perçu en qualité de grand timonier de Novartis près de 110 millions de francs en numéraire, actions et autres avantages depuis 2018.

Les dix autres membres de la direction générale se sont partagés au titre de l'an dernier une enveloppe de 88,74 millions, contre 56,58 millions un an plus tôt, portant le total pour l'exécutif à 113,61 millions, contre 75,75 millions.

Le président Giovanni Caforio, en place depuis le mois de mars, a touché 2,94 millions en jetons de présence, quand son prédécesseur Joerg Reinhardt avait perçu 3,80 millions sur l'entier de l'exercice précédent. Le budget dévolu à l'ensemble du conseil s'est étiolé d'un demi-million de francs, à 8,13 millions.

