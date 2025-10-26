  1. Clients Privés
Accord conclu Novartis rachète une entreprise US de neurosciences

ATS

26.10.2025 - 19:01

Novartis va racheter une entreprise américaine active dans le développement de thérapies novatrices pour le traitement de maladies neuromusculaires. Un accord a été conclu avec Avidity Biosciences, indique le groupe bâlois dimanche dans un communiqué.

L'accord conclu par Novartis prévoit un prix de 72 francs par action pour le rachat de l'américaine Avidity Biosciences (Archives).
L'accord conclu par Novartis prévoit un prix de 72 francs par action pour le rachat de l'américaine Avidity Biosciences (Archives).
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 19:01

26.10.2025, 19:14

Novartis a conclu un accord pour le rachat d'Avidity Biosciences au prix de 72 dollars par action de la société américaine, précise le groupe bâlois dimanche dans un communiqué. L'offre représente une prime de 46% par rapport au cours de clôture à Wall Street et elle valorise l'entreprise à environ 12 milliards de dollars, ajoute le géant bâlois.

Avidity est basée à San Diego et développe des thérapies ARN novatrices pour le traitement de maladies neuromusculaires génétiques sévères. Avec la transaction, Novartis accède à une plateforme ARN différenciée et à plusieurs programmes de développement à un stade avancé, selon le groupe bâlois.

Ces programmes soutiendront la stratégie neuroscientifiques du groupe et compléteront le pipeline actuel de candidats pour de potentielles thérapies de premier ordre, souligne Novartis.

Encore des feux verts nécessaires

L'opération implique que les programmes de précision cardiologique d'Avidity soient transférés dans une nouvelle entreprise (Spinco). Pour dix actions Avidity détenues, les actionnaires de la société américaine recevront une action de la Spinco et/ou un paiement en cash si des actifs de la Spinco sont vendus, détaille Novartis.

Les conseils d'administration des deux entreprises recommandent d'accepter la transaction à l'unanimité. L'opération est soumise à l'approbation des autorités concernées et des actionnaires d'Avidity. Elle doit être finalisée dans le courant du premier semestre 2026.

Novartis prévoit que l'acquisition entraînera une augmentation de la croissance du chiffre d'affaires de 5 à 6% pour la période 2024-2029. Jusqu'à la finalisation, les deux entreprises restent indépendantes.

