  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mesures «incompréhensibles» Novartis supprimera 550 postes en Suisse

ATS

25.11.2025 - 08:53

Le géant pharmaceutique Novartis réduit la voilure en Suisse. Le groupe interrompra d'ici 2027 la finition de comprimés et capsules dans son usine argovienne de Stein, près de Bâle. La mesure entraînera la suppression de plus d'un demi-millier de postes à cette échéance.

Le géant pharmaceutique Novartis interrompt la finition de comprimés et capsules dans son usine de Stein, près de Bâle. La mesure entraînera la suppression d'environ 550 postes fixes d'ici 2027. (Archives)
Le géant pharmaceutique Novartis interrompt la finition de comprimés et capsules dans son usine de Stein, près de Bâle. La mesure entraînera la suppression d'environ 550 postes fixes d'ici 2027. (Archives)
sda

Keystone-SDA

25.11.2025, 08:53

25.11.2025, 14:01

Ces mesures devraient entraîner la suppression de 550 postes fixes d'ici fin 2027, annonce Novartis mardi dans un communiqué. A cela s'ajouteraient 150 emplois temporaires, a indiqué à AWP le syndicat Unia, un chiffre que le groupe n'avait pas confirmé à la mi-journée.

Le site, qui compte aujourd'hui 1600 collaborateurs, sera automatisé et continuera de fonctionner comme centre de compétence pour les formes galéniques stériles et pour la production commerciale de thérapies cellulaires complexes et personnalisées. Un investissement de 26 millions de dollars (21 millions de francs) est prévu à cet effet, est-il précisé.

Dans le même temps, Novartis prévoit d'investir 80 millions de dollars dans sa production sur le site de Schweizerhalle et d'y créer environ 80 nouveaux emplois à temps plein d'ici fin 2028. Cet investissement vise le développement d'ARNsi, un élément important de la stratégie du groupe dans le domaine des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.

Mesures «incompréhensibles»

Une procédure de consultation est engagée et les collaborateurs concernés disposent d'un plan social, prolongé jusqu'en 2028, précise la firme, qui encouragera notamment des départs à la retraite anticipée. Au total, Novartis compte quelque 10'000 employés en Suisse, soit 13% de ses effectifs totaux (78'310).

Le canton d'Argovie a accueilli l'annonce avec grande inquiétude. C'est un coup dur pour le site pharmaceutique argovien, a réagi son gouvernement dans un communiqué, malgré les nouveaux investissements promis sur le site de Stein. Il appelle Novartis à minimiser les coupes et à présenter des solutions socialement acceptables pour les collaborateurs concernés.

Unia condamne vivement ces coupes, «incompréhensibles». «Dans le cadre des discussions qui ont lieu chaque automne avec les partenaires sociaux, nous avons explicitement demandé au groupe si des emplois étaient menacés à Stein, notamment en lien avec l'introduction des droits de douane aux Etats-Unis. On nous a garanti que le site était sûr», a dénoncé Corinne Schärer, coresponsable du secteur Industrie au sein du syndicat.

Pour elle, il s'agit de mesures visant à «augmenter des profits déjà élevés, au détriment des employés». La syndicaliste exhorte ainsi Novartis à renoncer à ces mesures «catastrophiques pour la place industrielle helvétique», d'examiner des alternatives et de prolonger la procédure de consultation.

Il y a cinq jours à peine, en marge de la présentation de sa nouvelle feuille de route à moyen terme, le directeur général Vasant Narasimhan affirmait également que la production en Suisse ne subirait aucun changement.

Coupes drastiques. Voici ce que révèle l’ampleur des mesures chocs à la SSR

Coupes drastiquesVoici ce que révèle l’ampleur des mesures chocs à la SSR

Plus de 20 milliards investis aux Etats-Unis

Interrogée par AWP, la multinationale rhénane affirme que ces mesures sont sans lien avec les investissements massifs prévus aux Etats-Unis ces cinq prochaines années.

Dans le cadre de ce plan chiffré à 23 milliards de dollars et annoncé dans la foulée du tour de vis douanier américain, Novartis prévoit l'ouverture de plusieurs usines en Caroline du Nord, assortie de la création de 700 emplois d'ici fin 2030. Le béhémot bâlois veut ainsi s'assurer que l'ensemble de ses médicaments destinés aux patients américains soient produits sur sol américain.

L'accord-cadre conclu il y a une dizaine de jours entre Washington et Berne, annonçant un abaissement des taxes de 39% à 15%, prévoit que les entreprises suisses investissent au total 200 milliards de dollars outre-Atlantique sur cinq ans.

Ces annonces semblaient être du goût des investisseurs. Vers 12h45 à la Bourse suisse, l'action Novartis progressait de 0,9% à 103,88 francs dans un SMI en hausse de 0,12%.

Nouvelle charrette. La SSR prévoit de couper 900 postes d’ici 2029

Nouvelle charretteLa SSR prévoit de couper 900 postes d’ici 2029

Les plus lus

Bardella franchit une nouvelle marche dans son ascension fulgurante !
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
Yann Sommer à nouveau sous le feu des critiques en Italie
Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil
Un fonctionnaire allemand aurait volé un million d'euros dans un parcmètre