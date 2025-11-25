Le géant pharmaceutique Novartis réduit la voilure en Suisse. Le groupe interrompra d'ici 2027 la finition de comprimés et capsules dans son usine argovienne de Stein, près de Bâle. La mesure entraînera la suppression de plus d'un demi-millier de postes à cette échéance.

Keystone-SDA ATS

Ces mesures devraient entraîner la suppression de 550 postes fixes d'ici fin 2027, annonce Novartis mardi dans un communiqué. A cela s'ajouteraient 150 emplois temporaires, a indiqué à AWP le syndicat Unia, un chiffre que le groupe n'avait pas confirmé à la mi-journée.

Le site, qui compte aujourd'hui 1600 collaborateurs, sera automatisé et continuera de fonctionner comme centre de compétence pour les formes galéniques stériles et pour la production commerciale de thérapies cellulaires complexes et personnalisées. Un investissement de 26 millions de dollars (21 millions de francs) est prévu à cet effet, est-il précisé.

Dans le même temps, Novartis prévoit d'investir 80 millions de dollars dans sa production sur le site de Schweizerhalle et d'y créer environ 80 nouveaux emplois à temps plein d'ici fin 2028. Cet investissement vise le développement d'ARNsi, un élément important de la stratégie du groupe dans le domaine des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.

Mesures «incompréhensibles»

Une procédure de consultation est engagée et les collaborateurs concernés disposent d'un plan social, prolongé jusqu'en 2028, précise la firme, qui encouragera notamment des départs à la retraite anticipée. Au total, Novartis compte quelque 10'000 employés en Suisse, soit 13% de ses effectifs totaux (78'310).

Le canton d'Argovie a accueilli l'annonce avec grande inquiétude. C'est un coup dur pour le site pharmaceutique argovien, a réagi son gouvernement dans un communiqué, malgré les nouveaux investissements promis sur le site de Stein. Il appelle Novartis à minimiser les coupes et à présenter des solutions socialement acceptables pour les collaborateurs concernés.

Unia condamne vivement ces coupes, «incompréhensibles». «Dans le cadre des discussions qui ont lieu chaque automne avec les partenaires sociaux, nous avons explicitement demandé au groupe si des emplois étaient menacés à Stein, notamment en lien avec l'introduction des droits de douane aux Etats-Unis. On nous a garanti que le site était sûr», a dénoncé Corinne Schärer, coresponsable du secteur Industrie au sein du syndicat.

Pour elle, il s'agit de mesures visant à «augmenter des profits déjà élevés, au détriment des employés». La syndicaliste exhorte ainsi Novartis à renoncer à ces mesures «catastrophiques pour la place industrielle helvétique», d'examiner des alternatives et de prolonger la procédure de consultation.

Il y a cinq jours à peine, en marge de la présentation de sa nouvelle feuille de route à moyen terme, le directeur général Vasant Narasimhan affirmait également que la production en Suisse ne subirait aucun changement.

Plus de 20 milliards investis aux Etats-Unis

Interrogée par AWP, la multinationale rhénane affirme que ces mesures sont sans lien avec les investissements massifs prévus aux Etats-Unis ces cinq prochaines années.

Dans le cadre de ce plan chiffré à 23 milliards de dollars et annoncé dans la foulée du tour de vis douanier américain, Novartis prévoit l'ouverture de plusieurs usines en Caroline du Nord, assortie de la création de 700 emplois d'ici fin 2030. Le béhémot bâlois veut ainsi s'assurer que l'ensemble de ses médicaments destinés aux patients américains soient produits sur sol américain.

L'accord-cadre conclu il y a une dizaine de jours entre Washington et Berne, annonçant un abaissement des taxes de 39% à 15%, prévoit que les entreprises suisses investissent au total 200 milliards de dollars outre-Atlantique sur cinq ans.

Ces annonces semblaient être du goût des investisseurs. Vers 12h45 à la Bourse suisse, l'action Novartis progressait de 0,9% à 103,88 francs dans un SMI en hausse de 0,12%.