Pharma Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

ATS

5.11.2025 - 08:50

Fabricant de l'antidiabétique Ozempic, le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk a abaissé mercredi ses prévisions pour 2025, pour la troisième fois cette année. Le groupe a fait part d'une croissance moins importante que prévu et d'une baisse de son bénéfice net.

La firme danoise peine à alimenter la demande pour ses traitements contre l'obésité. (archive)
La firme danoise peine à alimenter la demande pour ses traitements contre l'obésité. (archive)
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 08:50

05.11.2025, 09:02

De juillet à septembre, le groupe, qui table désormais sur une croissance de ses ventes de 8% à 11% en 2025 -contre 8% à 14% annoncés précédemment, a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 5%, à 74,97 milliards de couronnes (9,3 milliards de francs), en deçà des attentes. Son bénéfice net recule, lui, de 27%, à 20 milliards de couronnes, conformément au consensus des analystes de Factset. Ce résultat est affecté par les coûts de restructuration engagés par le laboratoire qui a annoncé en septembre licencier 9000 de ses employés.

Un temps première capitalisation européenne, Novo Nordisk avait acquis une position dominante sur le marché grâce aux ventes spectaculaires d'Ozempic, un anti-diabétique qui fait fureur sur les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes. Il a aussi commercialisé le Wegovy, qui utilise la même molécule et cible la perte de poids.

Mais cette domination a récemment été mise à mal par les bons résultats de son concurrent Eli Lilly et le développement de préparations pharmaceutiques personnalisées en officine aux Etats-Unis, qui avaient été autorisées pour pallier la pénurie de traitement.

Plombé par un titre qui dégringole depuis plus d'un an, le géant pharmaceutique a changé de patron et adopté une politique agressive d'acquisition, avec notamment une offre de rachat non sollicitée sur la biotech américaine Metsera, spécialisée dans les traitements contre l'obésité et qui semblait promise à l'américain Pfizer.

«Nous avons un objectif renouvelé pour pouvoir offrir une gamme d'options de traitement potentielles pour servir des millions de patients supplémentaires, principalement dans le domaine de l'obésité», a assuré dans le rapport trimestriel le nouveau directeur général, Mike Doustdar.

