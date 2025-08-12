  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Novo Nordisk peine à combler la demande européenne d'insuline

ATS

12.8.2025 - 12:08

Les autorités sanitaires françaises ont signalé mardi des tensions d'approvisionnement en Europe pour deux cartouches d'insuline pré-remplies du laboratoire danois Novo Nordisk, utilisées par plusieurs milliers de patients diabétiques en France.

Les autorités françaises ont signalé des tensions d'approvisionnement en Europe pour deux cartouches d'insuline pré-remplies du laboratoire danois Novo Nordisk. (archives)
Les autorités françaises ont signalé des tensions d'approvisionnement en Europe pour deux cartouches d'insuline pré-remplies du laboratoire danois Novo Nordisk. (archives)
ATS

Keystone-SDA

12.08.2025, 12:08

12.08.2025, 12:09

Les tensions concernent les cartouches Fiasp PumpCart et NovoRapid PumpCart au dosage de 100 unités/mL, qui sont «spécifiquement compatibles avec la pompe à insuline mylife YpsoPump du fabricant Ypsomed», précise l'agence française de sécurité du médicament (ANSM) dans un communiqué.

Les problèmes d'approvisionnement sont liés à «une augmentation des ventes de cartouches d'insuline, conjuguée à une capacité limitée de production du laboratoire, qui ne permet pas temporairement de répondre à la demande».

Selon le laboratoire Novo Nordisk, des tensions sont à prévoir jusqu'à la fin de l'année 2025 pour ces solutions injectables utilisées pour traiter le diabète chez les adultes, les adolescents et les enfants, indique l'ANSM.

Adapter la prescription

Afin de réserver les stocks aux patients déjà traités, Novo Nordisk a demandé aux prescripteurs de ne pas débuter de nouveaux traitements avec Fiasp ou NovoRapid PumpCart jusqu'à la fin des difficultés d'approvisionnement des cartouches.

L'ANSM demande pour sa part aux médecins «d'arrêter les initiations de traitement avec la pompe YpsoPump tant que la situation persiste» et d'adapter la prescription avec «des flacons d'insuline rapide ou ultra-rapide» pour remplir le réservoir des pompes.

«Tous les Etats membres où le produit est commercialisé sont actuellement touchés ou risquent d'être touchés par les pénuries intermittentes» de Fiasp PumpCart et NovoRapid, avait indiqué en mai l'agence européenne du médicament, citant l'Autriche, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et la Suède.

Les plus lus

Inexpérimenté, ce nabab de l'immobilier doit résoudre les crises de Trump
Ottmar Hitzfeld : «Je ne parlais presque plus avec ma femme et mon fils»
«J'ai divorcé de la maman de mes enfants. Pour moi, ça a été un échec»
Qu'est-ce que le stress thermique, ce «tueur silencieux»?
Vaud perd son combat contre deux organisations de soins à domicile
Importante perturbation sur la ligne CFF Genève-Lausanne