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Pharma Novo Nordisk revoit ses prévisions 2026 à la hausse

ATS

6.5.2026 - 08:54

Le laboratoire danois Novo Nordisk, longtemps à la peine à cause de la concurrence sur ses traitements anti-obésité, a enregistré un bond de 67% de son bénéfice net au premier trimestre et relevé ses prévisions 2026.

Sur l'ensemble de l'année, le laboratoire s'attend à un recul de 4 à 12% de ses ventes – contre un recul de 5 à 13% annoncé précédemment – grâce à «la révision à la hausse des prévisions de ventes des produits GLP-1»
Sur l'ensemble de l'année, le laboratoire s'attend à un recul de 4 à 12% de ses ventes – contre un recul de 5 à 13% annoncé précédemment – grâce à «la révision à la hausse des prévisions de ventes des produits GLP-1»
ATS

Keystone-SDA

06.05.2026, 08:54

06.05.2026, 09:09

De janvier à avril, le bénéfice net du groupe s'est élevé à 48,56 milliards de couronnes (environ 6 milliards de francs).

Sur l'ensemble de l'année, le laboratoire s'attend à un recul de 4 à 12% de ses ventes – contre un recul de 5 à 13% annoncé précédemment – grâce à «la révision à la hausse des prévisions de ventes des produits GLP-1»

Wegovy et Ozempic, les deux traitements vedettes de Novo Nordisk utilisent la même molécule, un analogue du GLP-1 (abréviation de glugaco-like peptide 1), une hormone secrétée par les intestins qui stimule la sécrétion d'insuline et réfrène l'appétit en procurant une sensation de satiété.

Disponible sous injection, l'Ozempic, dont le recours a été plébiscité par les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes, est un antidiabétique tandis que le Wegovy, disponible sous injection et sous comprimé, cible la perte de poids.

Le comprimé Wegovy est disponible uniquement aux États-Unis où il connaît un franc succès avec plus de 200'000 prescriptions hebdomadaires, a souligné le laboratoire. Il devrait être disponible sur d'autres marchés au deuxième semestre 2026.

«Cela constitue le lancement en volume de GLP-1 le plus réussi jamais enregistré aux États-Unis», s'est-il félicité.

L'orforglipron, forme orale d'analogue du GLP1 développée par Eli Lilly, n'a lui pas encore été mis sur le marché.

En hausse de 32% à taux de change constant, le chiffre d'affaires de Novo Nordisk au premier trimestre s'est établi à 96,82 milliards, bien au delà des attentes des analystes de Factset qui tablaient sur 71,141 milliards.

Le chiffre d'affaires a grimpé dans le secteur de l'obésité (+22% à près de 21 milliards de couronnes) mais il a reculé dans celui de l'obésité (-12%, 45 milliards) et des maladies rares (-2%, 4,2 milliards).

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