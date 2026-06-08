Le géant américain des puces Nvidia a annoncé lundi un projet de construction d'un vaste centre de données en Corée du Sud, ainsi qu'une série d'accords commerciaux avec les groupes tech du pays.

Lors d'une visite en Corée du Sud, Jensen Huangl, e patron de Nvidia, a multiplié les rencontres avec les patrons de la tech locales. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces partenariats sont présentés à l'issue d'une visite à Séoul de Jensen Huang, le patron de Nvidia, durant laquelle il a notamment partagé un barbecue coréen avec des patrons de la tech locale.

Parmi la moisson d'accords annoncés lundi, SK Telecom et Nvidia prévoient «de construire un cloud IA à l'échelle du gigawatt en Corée... avec une première «usine IA» qui devrait être opérationnelle en 2027», selon un communiqué conjoint.

Le projet «soutiendra des services d'IA souveraine, physique et agentique pour les entreprises et secteurs industriels de toute la Corée, avec pour ambition de s'étendre aux grandes régions d'Asie», ajoute-t-il, sans préciser le montant de l'investissement.

SK Telecom appartient à la même société-mère, le conglomérat SK Group, que SK Hynix, un fabricant de puces-mémoire qui a également annoncé parallèlement un partenariat distinct avec Nvidia.

Ce «partenariat technologique pluriannuel» vise à développer ensemble des puces-mémoire avancées destinées aux systèmes d'IA, alors que ces composants sont actuellement en forte tension face à l'explosion de la demande mondiale.

Le président du groupe SK, Chey Tae-won, a promis la semaine dernière de doubler la capacité de production de tranches de silicium utilisées pour fabriquer des puces-mémoire. Mais il a réaffirmé que les pénuries pourraient se prolonger jusqu'en 2030, les usines nécessitant au moins trois ans pour être construites.

Lundi, Nvidia a également annoncé des collaborations liées à l'IA avec le géant technologique Naver, ainsi qu'avec l'entreprise Doosan Group dans la robotique.

Nvidia est principalement connu pour ses GPU, puces graphiques dédiées au calcul d'images, notamment pour les jeux vidéo, et qui sont devenues plus récemment le moteur des outils d'IA, depuis les chatbots jusqu'aux générateurs d'images en passant par les agents capables d'exécuter des tâches pour les utilisateurs.

Alors que les gouvernements et entreprises injectent des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures d'IA, la valorisation de Nvidia a dépassé 5.000 milliards de dollars, soit plus que le PIB du Japon ou de l'Inde.

Nvidia a par ailleurs dévoilé la semaine dernière une puce puissante pour ordinateurs portables sous Windows, marquant son ambition sur le marché des PC grand public de nouvelle génération intégrant l'IA.