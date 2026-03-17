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Prévisions doublées Nvidia prévoit une demande de mille milliards de dollars en 2027

ATS

17.3.2026 - 07:24

Le patron de Nvidia, numéro un mondial des puces pour l'intelligence artificielle, s'attend à voir la demande pour ses produits atteindre au moins mille milliards de dollars en 2027, doublant ses prévisions pour 2026, a-t-il déclaré en ouverture du GTC, sa grande conférence annuelle des développeurs.

Ménageant le suspense, vêtu de sa veste en cuir immuable, Jensen Huang a détaché les mots pour dévoiler son chiffre, à mi-parcours d'un discours de plus de deux heures.
Ménageant le suspense, vêtu de sa veste en cuir immuable, Jensen Huang a détaché les mots pour dévoiler son chiffre, à mi-parcours d'un discours de plus de deux heures.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.03.2026, 07:24

Ménageant le suspense, vêtu de sa veste en cuir immuable, Jensen Huang a détaché les mots pour dévoiler son chiffre, à mi-parcours d'un discours de plus de deux heures: «Je suis ici pour vous dire que... là où je me tiens en ce moment, un an après le dernier GTC, je vois... d'ici 2027... au moins... 1000 milliards de dollars.»

L'annonce a déclenché une salve d'applaudissements dans la salle du SAP Center de San José, à la pointe sud de la Silicon Valley, qui accueille en temps normal des matches de hockey et des concerts. Un an plus tôt, au même rendez-vous, Jensen Huang avait évoqué 500 milliards de dollars de demande fiable et de bons de commande pour ses puces Blackwell et Rubin jusqu'à fin 2026.

Son nouveau chiffrage reflète une accélération sans précédent de la demande de calcul informatique liée à l'IA, selon lui. «La demande de calcul a été multipliée par un million en deux ans», a-t-il affirmé, attribuant cette explosion à l'essor des modèles d'IA qui raisonnent par étapes et celui des agents autonomes, capables d'enchaîner des tâches complexes sans intervention humaine.

«C'est le sentiment que nous partageons tous, que ressentent toutes les startups, qu'éprouvent OpenAI et Anthropic: si seulement ils pouvaient obtenir plus de capacité de calcul, ils pourraient générer plus de revenus, toucher plus d'utilisateurs, et rendre l'IA encore plus intelligente», a encore déclaré le capitaine de cette industrie, affichant un fort optimisme face aux craintes d'implosion de la bulle IA.

A titre de comparaison, Nvidia a réalisé l'an dernier 215,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 65% sur un an, avec un bénéfice net de 120,1 milliards de dollars. La capitalisation boursière du groupe dépasse les 3000 milliards de dollars, la plus élevée de toutes les entreprises cotées dans le monde.

La conférence GTC rassemble jusqu'à vendredi quelque 450 entreprises partenaires de Nvidia et 2000 intervenants.

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