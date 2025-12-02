Alerte Info ATS

L'économie suisse ne devrait que modérément accélérer ces deux prochaines années. Le produit intérieur brut (PIB) réel, non corrigé des événements sportifs, devrait croître de 1,1% en 2025 et de 1,2% en 2026 et 2027, indique l'OCDE dans son rapport publié mardi.