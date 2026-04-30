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Industrie Oerlikon plombé par le franc au 1er trimestre, objectifs confirmés

ATS

30.4.2026 - 07:00

La demande pour les produits de l'industriel schwytzois Oerlikon s'est révélée solide en début d'année. Les ventes, en revanche, ont reculé principalement sous l'effet du franc fort. La direction maintient sa feuille de route 2026.

Si les ventes d'Oerlikon ont fléchi entre janvier et fin mars, la performance s'est néanmoins révélée supérieure aux attentes des analystes (archives).
Si les ventes d'Oerlikon ont fléchi entre janvier et fin mars, la performance s'est néanmoins révélée supérieure aux attentes des analystes (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 07:00

30.04.2026, 07:04

Au premier trimestre, les entrées de commandes ont bondi de 7,9% sur un an à 455 millions de francs, indique jeudi le groupe basé à Pfäffikon dans un point de situation. Apurée des effets de change, la variation est bien plus importante, soit 17,9%. Les ventes ont atteint 378 millions, ce qui représente un recul de 3,3% ou une hausse de 5,3% en monnaies locales.

Ces chiffres décoiffent les prévisions les plus optimistes des analystes interrogés par l'agence AWP.

Les tensions géopolitiques ont marqué le premier partiel, tout particulièrement leur impact sur les marchés, ce qui causé de la volatilité et des effets de changes négatifs, précise Oerlikon. L'entreprise loue néanmoins sa «forte résilience» obtenue grâce à son empreinte géographique globale et une exposition diversifiée à différents marchés finaux.

Les clients du secteur de l'aviation et ceux de l'industrie générale souhaitent maintenir l'approvisionnement en matériaux cruciaux comme le tungstène et l'yttrium. Cette tendance a dopé la croissance des volumes de l'activité matériaux, soutenue également par la hausse des cours des métaux. Les industries automobile, de l'outillage et du luxe sont toujours à la peine, déplore Oerlikon.

Par région, l'Asie continue d'afficher de très bonnes performances, alors que les Etats-Unis ont enregistré une bonne dynamique. Des signes de stabilisation se sont manifestés en Europe.

Sur la base de ce premier trimestre, la direction reconduit les objectifs pour l'exercice en cours. L'industriel vise toujours une croissance organique des ventes de l'ordre de «quelques points de pourcentage» à taux de change constants. La marge opérationnelle brute (Ebitda) devrait se situer autour de 17,5%.

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