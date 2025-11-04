Oerlikon a redressé la barre au troisième partiel. Le groupe industriel a vu ses entrées de commandes progresser de 5,2% au troisième trimestre à 396 millions de francs. A base comparable, la hausse atteint 11,1%, précise l'entreprise dans un communiqué mardi.

La demande d'Oerlikon a été portée par l'aéronautique et de la construction d'outils. A l'inverse, une certaine faiblesse est perceptible dans l'industrie automobile et le luxe notamment. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Le chiffre d'affaires est en repli de 2,5% à 380 millions, à base comparable il enregistre toutefois une progression de 2,9%. La demande a été portée par le secteur de l'aéronautique et de la construction d'outils. A l'inverse, une certaine faiblesse est perceptible dans l'industrie automobile et le luxe notamment.

L'entreprise a fait preuve de résilience, malgré des défis dans les principaux marchés. Les incertitudes géopolitiques ainsi qu'une activité industrielle retenue, en particulier dans la zone euro ont pesé.

Les chiffres dépassent les prévisions des deux analystes consultés par AWP.

Perspectives confirmées

La cession de Barmag à Rieter est en cours. La finalisation de la transaction est prévue au dernier partiel 2025, sous réserve de l'accord des autorités compétentes. Au troisième partiel, les entrées de commandes ont progressé de 21% sur un an à taux de change constants (tcc) à 186 millions dans cette division, mais les ventes sont toutefois en repli en raison de la saisonnalité de l'activité (-17% tcc à 150 millions).

L'entreprise a placé avec succès un emprunt de 350 millions en deux tranches. Elle a confirmé également ses perspectives, sous réserve que la situation au niveau des droits de douane reste stable.

Le comité de direction a intégré deux nouveaux membres, Marco Freidl et Andreas Weiss. Le premier prendra les fonctions de directeur financier (CFO) dès novembre et le deuxième officiera en tant que directeur juridique et secrétaire général, poste qu'il occupe déjà. Georg Stausberg, directeur général (CEO) de Barmag quittera le comité pour rejoindre Rieter.